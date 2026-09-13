GUŽVE NA GRANICAMA: Teretna vozila čekaju i do sedam sati sa izlaz
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju sedam sati sa izlaz.
Na graničnom prelazu Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju pet sati.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
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