Društvo

GUŽVE NA GRANICAMA: Teretna vozila čekaju i do sedam sati sa izlaz

V.N.

13. 09. 2026. u 07:37

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PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju sedam sati sa izlaz.

ГУЖВЕ НА ГРАНИЦАМА: Теретна возила чекају и до седам сати са излаз

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

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