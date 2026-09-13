GUŽVE NA GRANICAMA: Teretna vozila čekaju i do sedam sati sa izlaz

U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i hladnije u svim predelima Srbije u odnosu na prethodni period, a kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, navodi se u prognozi RHMZ.