"DRAGI TATA..." Potresan govor Darka Mladića na sahrani generala Ratka Mladića
DARKO Mladić sin generala Ratka Mladića održao je potresan govor na sahrani svoga oca.
- Dragi tata,
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