Društvo

SENAT DONEO ODLUKU: Fakultet srpskih studija ne može biti član niškog univerziteta

Ljiljana Begenišić

07. 09. 2026. u 14:50

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SENAT Univerziteta u Nišu odbacio je predlog da novoformirani Fakultet srpskih sgtudija bude u sastavu niškog univerziteta.

СЕНАТ ДОНЕО ОДЛУКУ: Факултет српских студија не може бити члан нишког универзитета

filološki fakultet

Na dnevnom redu sednice bio je predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Univerziteta u Nišu koje bi podrazumevale da novoformirani fakultet uđe u sastav univerziteta. Taj predlog, međutim, nije dobio većinu članova Senata. Inače, Fakultet srpskih studija nema dozvolu za rad, jer je Upravni sud suspendovao odluke Ministarstva prosvete kojima se ovom fakultetu daje dozvola za rad, a oduzima Filozofskom fakultetu.

Fakultet srpskih studija formiran je u oktobru prošle godine izdvajanjem tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu - istorije, srbistike i ruskog jezika i književnosti.

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