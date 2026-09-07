MEMORANDUM O RAZUMEVANJU UZBEKISTANA I SRBIJE: Jača saradnja u oblasti inovacija
FOND za inovacionu delatnost Republike Srbije i IT Park Uzbekistan potpisali su u Beogradu Memorandum o razumevanju, kojim je uspostavljen okvir za povezivanje inovacionih ekosistema dve zemlje.
Potpisivanje Memoranduma doprinosi širim naporima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija da kroz međunarodna partnerstva podstakne razvoj domaćeg inovacionog ekosistema i otvori nove mogućnosti za nastup inovativnih kompanija iz Srbije na globalnom tržištu.
Memorandum su potpisali dr Saša Lazović, direktor Fonda za inovacionu delatnost, i
Tokom posete Fondu, delegaciji IT Park Uzbekistan predstavljeni su programi Fonda i
rezultati koje je Srbija ostvarila u podršci inovacijama i razvoju inovacionog ekosistema.
Predstavnici IT Park Uzbekistan govorili su o svom modelu rada i iskustvima u podršci IT sektoru i tehnološkom preduzetništvu.
Saradnja će biti usmerena na podršku razvoju i internacionalizaciji startapa, inovativnih malih i srednjih preduzeća i tehnoloških kompanija iz Srbije i Uzbekistana. Memorandum otvara mogućnost za razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi u razvoju tržišta rizičnog kapitala i investicionog okruženja, kao i za saradnju u međunarodnim programima i projektima. Zajedničke aktivnosti mogu obuhvatiti događaje, radionice, studijske posete i institucionalne razmene.
„Danas nije dovoljno razvijati inovacije samo u nacionalnim okvirima. Potrebno je
konkretne rezultate. Očekujem da saradnja sa IT Park Uzbekistan otvori prostor za nove
zajedničke inicijative Srbije i Uzbekistana“, izjavio je dr Saša Lazović.
Fond za inovacionu delatnost podržava inovativne kompanije u Srbiji od razvoja prvog
prototipa do rasta, privlačenja investicija i širenja na nova tržišta. IT Park Uzbekistan
ima važnu ulogu u razvoju IT sektora i startap ekosistema Uzbekistana kroz infrastrukturu, programe podrške i povezivanje tehnoloških kompanija sa partnerima i tržištima širom
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