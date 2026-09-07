SRPSKI NAROD DOŠAO DO SLOBODE: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod
MINISTAR rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić odao je počast generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovcu.
Ostojić je rekao da je general Mladić ponovo ujedinio srpski narod.
- Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju. Vodio je srpski narod u najtežim trenucima. I tad nas je ujednio kao i danas - naveo je Ostojić u našem Jutarnjem programu.
Naveo je da je srpski narod došao do slobode.
- Ponosno je videti veliki broj omladine danas u Beogradu. Velike su i emocije ovih dana - kaže Ostojić.
(RTRS)
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