SRPSKI NAROD DOŠAO DO SLOBODE: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod

MINISTAR rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić odao je počast generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovcu.

Foto: N. Skenderija

Ostojić je rekao da je general Mladić ponovo ujedinio srpski narod.

- Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju. Vodio je srpski narod u najtežim trenucima. I tad nas je ujednio kao i danas - naveo je Ostojić u našem Jutarnjem programu.

Naveo je da je srpski narod došao do slobode.

- Ponosno je videti veliki broj omladine danas u Beogradu. Velike su i emocije ovih dana - kaže Ostojić.

(RTRS)