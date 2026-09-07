DANILO VUČIĆ NA SAHRANI RATKA MLADIĆA: Stao uz svoj narod i došao da oda počast
U CRKVI Svetog Luke na Vidikovcu u 7 časova počeo je program poslednjeg ispraćaja Ratka Mladića, a ispraćaju prisustvuje hiljade ljudi.
Danas se ne pamte samo reči, već i ljudi.
Dok se stotine hiljade građana u tišini i suzama opraštaju od generala i srpskog heroja Ratka Mladica, posebno snažna slika je Danilo Vučić, mlad čovek koji je danas stao uz svoj narod i došao da oda počast čoveku čiji odlazak mnogi doživljavaju kao kraj jedne epohe.
Danilo je danas pokazao da hrabrost nije u velikim rečima, već u tome da budeš tamo gde ti srce kaže da treba da bude.
(24sedam)
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