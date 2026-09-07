DANILO VUČIĆ NA SAHRANI RATKA MLADIĆA: Stao uz svoj narod i došao da oda počast

U CRKVI Svetog Luke na Vidikovcu u 7 časova počeo je program poslednjeg ispraćaja Ratka Mladića, a ispraćaju prisustvuje hiljade ljudi.

Foto: Printskrin/Informer

Danas se ne pamte samo reči, već i ljudi.

Dok se stotine hiljade građana u tišini i suzama opraštaju od generala i srpskog heroja Ratka Mladica, posebno snažna slika je Danilo Vučić, mlad čovek koji je danas stao uz svoj narod i došao da oda počast čoveku čiji odlazak mnogi doživljavaju kao kraj jedne epohe.

Danilo je danas pokazao da hrabrost nije u velikim rečima, već u tome da budeš tamo gde ti srce kaže da treba da bude.

(24sedam)

Danas se ne pamte samo reci. Danas se pamte ljudi.



Dok se stotine hiljade gradjana u tisini i suzama oprastaju od generala i srpskog heroja Ratka Mladica, posebno snazna slika je Danilo Vucic, mlad covek koji je danas stao uz svoj narod i dosao da oda pocast coveku ciji odlazak… pic.twitter.com/qgLGNPMeQ9 — Nikolina Kaplarevic (@NikolinaKaplar) September 7, 2026