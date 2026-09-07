Društvo

"TU SMO SA OSTALIM JEDINICAMA IZ VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE": Vukovi sa Vučjaka došli da isprate generala Mladića na večni počinak (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 12:34

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KOMANDANT Miro Šikarac iz jedinice Vukovi sa Vučjaka koja je bila pod komandom Veljka Milankovića, odao je počast generalu Ratku Mladiću.

ТУ СМО СА ОСТАЛИМ ЈЕДИНИЦАМА ИЗ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: Вукови са Вучјака дошли да испрате генерала Младића на вечни починак (ВИДЕО)

Foto: T.J.

- Došao sam zato što poštujem našeg generala, da mu odam počast i jednostavno da uveličam ovaj dan na ovakav način, iako je veoma tužan za nas. Vrlo je bitno da smo danas ovde sa svim ostalim jedinicama Vojske Republike Srpske i sa narodom koji je došao u velikom broju iz Republike Srpske i sa narodom Srbije... da smo se danas okupili da na dostojanstven način ispratimo našeg heroja. - rekao je Šikarac.

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