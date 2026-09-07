"TU SMO SA OSTALIM JEDINICAMA IZ VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE": Vukovi sa Vučjaka došli da isprate generala Mladića na večni počinak (VIDEO)

KOMANDANT Miro Šikarac iz jedinice Vukovi sa Vučjaka koja je bila pod komandom Veljka Milankovića, odao je počast generalu Ratku Mladiću.

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- Došao sam zato što poštujem našeg generala, da mu odam počast i jednostavno da uveličam ovaj dan na ovakav način, iako je veoma tužan za nas. Vrlo je bitno da smo danas ovde sa svim ostalim jedinicama Vojske Republike Srpske i sa narodom koji je došao u velikom broju iz Republike Srpske i sa narodom Srbije... da smo se danas okupili da na dostojanstven način ispratimo našeg heroja. - rekao je Šikarac.