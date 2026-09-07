"RAT JE TAKO STRAŠNA STVAR" Ovako je govorio general Mladić: Oružje ne bih proizvodio ni kao dečije igračke (VIDEO)

GENERAL Vojske Republike Srpske Ratko Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka, Ana.

Foto: D. Milovanović

- Mi ih nikad nećemo prvi napasti, niti smo to do sad radili, ali mi se moramo braniti. Narod naš moramo zaštititi, ovde su rođeni naši prađedovi, ovde su naši koreni, prema tome oni su došli na ovaj prostor. I živeli su lepo i mogli su i dalje lepo... - govorio je nekada Ratko Mladić.

"Mi ih nikad nećemo prvi napasti, niti smo to do sad radili, ali mi se moramo braniti. Narod naš moramo zaštititi, ovde su rođeni naši prađedovi, ovde su naši koreni, prema tome oni su došli na ovaj prostor. I živeli su lepo i mogli su i dalje lepo..."



Trnovo, Petrovdan 1993. pic.twitter.com/Xz74MfqOk5 — Stari Pragista (@StariPragista93) September 6, 2026

- Rat je tako strašna stvar. Kad bih se ja pitao, možda ovo ne očekujete od generala, zabraniio bih tu reč, a oružje ne bih proizvodio ni kao dečije igračke - govorio je Ratko Mladić.

"Rat je tak ostrašna stvar. Kad bih se ja pitao, možda ovo ne očekujete od generala, zabraniio bih tu reč, a oružje ne bih proizvodio ni kao dečije igračke."



Načelnik GŠ VRS, intervju iz 1993. pic.twitter.com/E8yyX8Ojzs — Stari Pragista (@StariPragista93) September 7, 2026