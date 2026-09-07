DOKTOR GUDELJ: General Ratko Mladić je ubijen

DUGOGODIŠNjI lekar Ratka Mladića, kardiolog Ognjen Gudelj izneo je ozbiljne tvrdnje o lečenju generala Mladića — od neredovnog praćenja krvnog pritiska i bubrežne funkcije, do ukidanja terapije za dijabetes i primene fentanila u poslednjem periodu života.

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Gudelj je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, istakao da je saradnja sa lekarima u zatvorskoj bolnici i haškim veštacima, tokom osam godina lečenja Mladića, imala uspone i padove, ali da je krajem avgusta postala jasno da "ta saradnja više nije dvosmerna ulica".

Gudelj je naveo da su mu rekli ljudi zaduženi za Mladićevo lečenje u Hagu da ne žele da mu mere pritisak, niti da mu vade krv, kako mu ne bi izazvali bol, iako mu je istovremeno davana terapija fentanilom.

Gudelj je naveo da su pravni tim i Vlada Srbije, pozivajući se na odredbe humanitarnog prava, tražili da nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, koji je izdržavao doživotnu kaznu zatvora, bude pušten na slobodu da provede poslednje dane života kod kuće. U tom smislu upućena je i opširna medicinska dokumentacija, a poslednji mejl koji je Gudelj lično uputio u Hag imao je dvanaest strana obrazloženja.

"Dvadeset četiri sata pred smrt javljaju se veštaci, čija imena neću imenovati, i oglašavaju se tvrdnjom da je možda najbolje da general svoje poslednje sate života provede okružen, citiram, porodicom i prijateljima", rekao je Gudelj, dodajući da ni tada nije dobio odgovor na svoje zahteve, niti je generala Mladića ikada ponovo video.

Upitan da li bi, na osnovu medicinske dokumentacije, bez njegovog svedočenja, nezavisni konzilijum mogao da zaključi da je prekršen standard lečenja, Gudelj je bio kategoričan.

"Itekako. Itekako. Zato sam i tražio dokumentaciju", istakao je Gudelj, navodeći da su lekari širom sveta dužni da poštuju međunarodne protokole lečenja, "međutim, svugde izgleda osim tamo".

Gudelj je uporedio slučaj sa smrću bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, navodeći da je tada tim sudskih veštaka odmah otputovao u Hag radi zajedničke obdukcije i toksikoloških analiza, dok je telo u Srbiju vraćeno sa kompletnom dokumentacijom.

"Sin Darko ne može da dođe u posetu celih sedam dana, a na kraju ga vraćaju bez ijednog papira medicinske dokumentacije na Vojnomedicinsku akademiju", rekao je Gudelj, ocenivši da to ukazuje na netransparentnost u postupanju.

Govoreći o medicinskim propustima, Gudelj je podsetio da je general Mladić u aprilu doživeo dva moždana udara, a da su on i profesor neurologije Toplica Lepić tada zatekli neadekvatno sprovedenu dijagnostiku.

Pred sam kraj života, navedeno mu je da se pritisak generalu Mladiću ne meri jer "spava i to je tako lagodno", a u poslednjoj laboratorijskoj analizi konstatovane su povišene vrednosti glukoze, bez terapije za dijabetes.

"Odlučio je konzilijum lekara opšte prakse zatvorske bolnice. Ali to prvo nije merodavno telo. Gde su eksperti? Gde su stručnjaci?", upitao je Gudelj, navodeći da ubijati nekoga mesecima nečinjenjem predstavlja, za lekara, nešto nepojmljivo.

Na konferenciji za novinare Gudelj je ocenio da je general Mladić ubijen, a na konstataciju da je deo javnosti tu ocenu smatrao preoštrom, odgovorio je da iza svoje tvrdnje u potpunosti stoji.

"Moja tvrdnja da je general ubijen nečinjenjem, ja stojim iza te tvrdnje danas, stajaću i sutra i to će ostati istorijska istina", poručio je Gudelj, navodeći da haške vlasti nisu preduzele ništa čime bi opovrgle njegove navode.