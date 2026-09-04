LETO NE POSUSTAJE: Temperature idu do 37, a evo kad stiže preokret

U SRBIJI se i narednih dana očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature znatno iznad proseka, dok RHMZ upozorava na nastavak suše, visok toplotni stres i povećanu opasnost od požara na otvorenom.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u subotu, 5. septembra, biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim delovima zemlje, očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak.

Istovremeno, vetar će skrenuti na severozapadni i pojačati se. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 21 stepen, dok će maksimalna dnevna biti od 33 do čak 37 stepeni Celzijusa.

I naredne nedelje toplo

Do kraja prve dekade septembra zadržaće se uglavnom sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišim temperaturama od 30 do 35 stepeni.

Međutim, RHMZ upozorava da će se nepovoljna meteorološka situacija nastaviti zbog izraženog deficita padavina i temperatura iznad prosečnih vrednosti. Zato će opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru ostati visoka, a posebno se izdvaja subota, kad će lokalno biti i do 37 stepeni.

Promena vremena očekuje se od 10. septembra, kada će češći prodori vlažnijeg i svežijeg vazduha sa zapada i severozapada Evrope doneti ublažavanje toplotnog stresa. Očekuje se i smanjenje pritiska na društveno-ekonomske sektore osetljive na vremenske uslove, kao i smanjenje opasnosti od požara.

Hidrološka situacija i dalje nepovoljna

Na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, upozorava RHMZ.

Na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici i Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, proticaji su se približili minimalnim srednjim mesečnim vrednostima 95-procentne obezbeđenosti, odnosno takozvanom biološkom minimumu.

Upozorenje na niske vodostaje i proticaje važi do 7. septembra.

Poljoprivrednici pod velikim pritiskom

Posebno ozbiljno je agrometeorološko upozorenje na poljoprivrednu sušu. Dugotrajan nedostatak padavina u kombinaciji sa visokim temperaturama izazvao je kontinuirani vodni i toplotni stres kod poljoprivrednih kultura.

U pojedinim područjima stres je već doveo do prinudnog završetka vegetacionog ciklusa, što se odrazilo na manju masu zrna i niže prinose ratarskih kultura.

Ukoliko se suša i visoke temperature nastave, dodatno će se smanjivati rezerve pristupačne vlage u zemljištu. To je posebno važno za višegodišnje zasade, ali i za pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu.

Nedostatak vlage mogao bi da oteža predsetvenu pripremu zemljišta i setvu ozimih useva ukoliko se sušni period produži.

RHMZ zato poljoprivrednicima preporučuje poseban oprez zbog visokog rizika od izbijanja i brzog širenja poljskih požara na isušenim parcelama.

Iako se u drugoj dekadi septembra očekuje postepeno ublažavanje toplotnog stresa, posledice dugotrajne suše mogle bi se osećati i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda.

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