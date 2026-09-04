SIMBOL VOLJE SRPSKOG NARODA ZA TRAJANJEM:Letopis Matice srpske dva veka svedok burnih, istorijskih događaja

PRVI broj časopisa, pod naslovom „Serbska letopis“, pojavio se oktobra 1824. godine, a nosio je oznaku „za god. 1825. perva častica“, dok je na nemačkom napomena bila da je reč o srpskom mesečniku za pomenutu godinu: „Serbische Monathschrift auf das Jahr 1825.“

FOTO: Matica srpska

Urednik ove publikacije bio je profesor novosadske gimnazije Georgije Magarašević, izdavač je „knjigoprodavac novosadski“ Konstantin Kaulicija, a štampana je u Budimu, u štampariji Kraljevskog univerziteta peštanskog, sa jasno naznačenom godinom objavljivanja – 1824.

Serbska letopis , od 1873. godine nazvan Letopis Matice srpske, postao je, navodi Ivan Negrišorac, pesnički pseudonim prof. dr Draga Stanića, predsednika Matice srpske, koji je povodom dva veka najstarijeg književnog časopisa u Evropi i svetu, 2024. godine priredio Fototipsko izdanje, pod naslovom „Letopis Matice srpske: Objavljenije i Prva častica“, jedan od važnih nosilaca ideje o razvojnim kontunuitetima srpske književnosti i kulture, pa i veoma izraziti simbol volje srpskoga naroda za trajanjem, za nenarušivim procesom izgradnje sopstvenog kulturnog identiteta, kao i za dinamičnim, dijaloškim odnosom prema kulturama velikih naroda dugoga trajanja i nesumnjivih sfera uticaja.

FOTO: Matica srpska

- Takvog dijaloškog odnosa ključni nosioci srpskog književnog i kulturnog obrasca nisu se plašili i izbegavali ga, kao što nikada nisu sistemski negovali nekakve oblike ksenofobije niti težili kulturnoj samoizolaciji – naveo je Negrišorac. - Zbog toga, i zbog mnogih drugih razloga, 20. decembra 2021. Komisiji za saradnju Republike Srbije sa UNESKO-om iznesen je predlog da se „Letopis Matice srpske“ uvrsti u korpus kulturnih dobara pod zaštitom UNESKO-a.

Od Magaraševića koji je časopis uređivao sve do svoje smrti 1830. godine, do danas Letopis Matice srpske , koji predstavlja ogledalo književnog i naučnog stvaralaštva sa sa akcentom na jezik, na taoj poziciji se smenjivala 34 urednika, sa ukupno 39 mandata. Neki od njih su Letopis vodili u dva navrata, a većina je dobila jedan.

Letopis je, kako je to u svojoj knjzi „Zaveti Matice srpske“ zabeležio Ivan Negrišorac, prošao sve istorijskopoetičke mene kroz koja je prolazila srpska knjuiževnost., u rasponu od prosvetiljske, klasicističke i predromantičarske orijentacije, preko romanizma, realizma, rane moderne, modernizma i avangarde, pa do neomoernizma, neoavangarde i postmodernizma.

FOTO: Matica srpska

- Ovaj časopis je izgradio mehanizme postupnog naslojavanja i pouzdanog uravnoteženja raznih inovacija koje su s različitih strana i u raznim vremenima ulazile u srpsku književnost i kulturu – navodi u svojoj knjizi Negrišorac. - U tom sklopu u vreme urednikovanja Antonija Hadžića našlo prostora za Svetozara Markovića i njegovov realistički program, kao što se za vreme Milana Savića našlo mesta i za modernističku poetiku Jovana Dučića ili što se za vreme Marka Maletina časopis otvorio prema modernistima i avagardistima, a za Crnjanskog i Marka Ristića, čak i za orijentalističke iskorake ka starojapanskoj poeziji i haiku formi.

FOTO: Matica srpska

Uz to, kako dalje navodi Negrišorac, Letopis je trajno očuvao formulu književno-naučnog časopisa, s tim što je u pojedinim periodima bio ili više naučni, ili više književni časopis.

FOTO: Matica srpska

U jednom periodu kada je opredeljenje išlo ka nauci, osnovan je književno-zabavni časopis Matica, koji je izlazio od oktobra 1865. do 1870. godine, a pokrenuo ga je i uređivao Antonije Hadžić, tadašnji urednik Letopisa. U takvoj podeli uloge Letopisa je trebalo da postane naglašeno naučna publikacija, ali ovakva promena koncepta nije dugo trajala, pa se Letopis vratio oprobanoj formi književno-naučnog časopisa.

Na stranicama Letopisa, u različitim vremenskim periodima, koji se protežu kroz dva veka, objavljivali su najveći srpski pisci, poput Petra drugog Petrovića Njegoša, Branka Radičevića, Laze Koastića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog…

FOTO: Matica srpska

Letopis Matice srpske je već dva puna veka, svedok burnih istorijskih događaja kroz koje je prošao srpski narod. U vreme kada je osnovan 1824. godine, dve godine pre Matice srpske u Pešti, slobodna i nezavisna država Srbija kakvu danas poznajemo nije postojala na mapi. Upravo ovaj, najstariji književni časopis u svetu, u to vreme povezivao je Srbe koji su nživeli u različitim državama i pod različitim vlastima, negovao i branio srpski jezik u trenucima kada je on bio pod jakim stranim uticajima, podsećao na slavnu istoriju i tradiciju srednjovekovne Srbije. Budio je nacionalnu i kulturnu svest, bio centar okupljanja najumnijih Srba iz Austrougarske, kneževine Srbije i drugih krajeva.

PREKIDI U RADU

SVOJU misiju Letopis Matice srpske je ostvarivao sa promenljivim, ali nesumnjivim uspehom. Prekidi u radu su nastajali samo u vremenu velikih istorijskih događaja kada nije bilo elementarnih uslova za kulturni rad: u periodu snažnih nastojanja ugarske administracije da ugasi ustanovu 1835–1836, u vreme revolucionarne 1848. godine, kao i tokom Prvog i Drugog svetskog rata.

FOTO: Matica srpska