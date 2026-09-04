Društvo

MAMA BEZ FILTERA u emisiji "Zdrava nacija" na Balkan Trip televiziji

В.Н.

04. 09. 2026. u 14:39

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U NOVOJ epizodi emisije "Zdrava nacija" autorka Ana Mandić Žugić istražuje koliko je svim majkama važna podrška okoline i otkriva koliko su žene u tom periodu svog života nežne i strpljive prema sebi?

МАМА БЕЗ ФИЛТЕРА у емисији Здрава нација на Балкан Трип телевизији

Foto: BT TV

Psiholog Sanja Ćeranić kaže da se mnoge žene uplaše novih osećanja koja su prirodna i otkriva kako razlikovati postporođajnu depresiju i kako ona kaže "biologiju".

Čime se sve majke opterećuju, da li na vreme razgovaraju sa okolinom, zašto misle da moraju i mogu sve, koliko im društvo i mreže diktiraju standarde na koje "moraju" da odgovore... pogledajte u novoj epizodi serijala "Zdrava nacija" koje je sniman sa ciljem da se svaka žena oseća dobro, prihvaćeno, voljeno i osnaženo u svojoj koži i u najlepšoj ulozi.

Premijera u petak, u 20.00 časova, repriza u subotu u 8.00 časova na televiziji Balkan Trip.

(Balkan Trip)

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