SAOBRAĆAJNA POLICIJA SPROVODI POSEBNE MERE ŠIROM SRBIJE: Od sutra pojačana kontrola u zoni škola

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine sprovodiće mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole.

Foto: MUP Srbije

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola.

MUP naglašava da je u poslednjih pet godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno.

Tokom prošlogodišnje akcije "Škola" za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u zonama škola i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti dece.