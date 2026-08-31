Društvo

SAOBRAĆAJNA POLICIJA SPROVODI POSEBNE MERE ŠIROM SRBIJE: Od sutra pojačana kontrola u zoni škola

В.Н.

31. 08. 2026. u 12:15

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine sprovodiće mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole.

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА СПРОВОДИ ПОСЕБНЕ МЕРЕ ШИРОМ СРБИЈЕ: Од сутра појачана контрола у зони школа

Foto: MUP Srbije

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola.

MUP naglašava da je u poslednjih pet godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno.

Tokom prošlogodišnje akcije "Škola" za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u zonama škola i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti dece.

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