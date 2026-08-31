SAOBRAĆAJNA POLICIJA SPROVODI POSEBNE MERE ŠIROM SRBIJE: Od sutra pojačana kontrola u zoni škola
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine sprovodiće mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola.
MUP naglašava da je u poslednjih pet godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno.
Tokom prošlogodišnje akcije "Škola" za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u zonama škola i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti dece.
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