IMLEK NASTAVLJA TRADICIJU PODRŠKE NAJMLAĐIMA: Donirani Moja Kravica proizvodi i školski pribor ustanovama za podršku nezbrinutoj deci

PRED početak nove školske godine, kompanija Imlek još jednom je pružila podršku deci kojoj su pažnja i pomoć zajednice posebno značajne.

Stefan Simonović

Mlečni proizvodi i školski pribor uručeni su Prihvatilištu za decu Beograda, Svratištu za decu ulice Beograda, Svratištu za decu i mlade grada Novog Sada i SOS Dečijem selu u Sremskoj Kamenici, ustanovama i organizacijama koje svakodnevno pružaju podršku deci i mladima.

Početak školske godine za svako dete predstavlja važan trenutak, ispunjen novim obavezama, iskustvima i očekivanjima. Upravo zato, Imlek ovom tradicionalnom akcijom želi da bude uz decu u periodu koji za mnoge porodice donosi i dodatne izazove, ali i da skrene pažnju na značaj kontinuirane podrške najmlađim članovima društva.

Briga o deci već godinama zauzima posebno mesto u društveno odgovornim aktivnostima kompanije. Saradnjom sa ustanovama i organizacijama posvećenim njihovoj zaštiti i odrastanju, Imlek nastoji da pomoć stigne tamo gde je najpotrebnija, ne samo povodom početka školske godine, već tokom čitave godine.

Foto: Stefan Simonović

- Podrška deci je jedna od aktivnosti na koju smo u Imleku posebno ponosni i predstavlja važan deo načina na koji razumemo svoju odgovornost prema zajednici. Ovakve akcije godinama negujemo kao tradiciju, ali nam je podjednako važno da njima podstaknemo i širu svest o tome koliko kontinuirana pažnja, solidarnost i konkretna pomoć mogu da znače najmlađima. Vrednosti Imleka oduvek su bile povezane sa brigom, poverenjem i bliskošću, a upravo kroz ovakve inicijative one dobijaju svoj puni smisao. Meni lično, ovo je jedan od najznačajnijih I najizazovnijih aspekata posla, jer iza svake donacije i svake aktivnosti ovakvog tipa, stoji stvaran susret sa decom i osećaj da smo makar malo doprineli tome da njihovi posebni dani budu lepši i bezbrižniji - izjavila je Marija Malović, regionalni menadžer za komunikacije i korporativne poslove u kompaniji Imlek, tokom posete Svratištu za decu u Beogradu.

Foto: Stefan Simonović

- Deca u uličnoj situaciji svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima i često nemaju mogućnost da zadovolje osnovne potrebe. Zato nam podrška kompanije Imlek zaista mnogo znači. Proizvodi koje ste nam donirali pomoći će nam da deci obezbedimo užine na početku nove školske godine i da im, uz druge vidove podrške koje dobijaju u Svratištu, omogućimo da u novu školsku godinu uđu spremniji i sa više sigurnosti. Posebno nam je važno što Imlek prepoznaje potrebe dece u uličnoj situaciji i što ovom donacijom pokazuje da briga o njima nije odgovornost samo jedne organizacije, već cele zajednice. Upravo ovakva partnerstva omogućavaju nam da Svratište ostane mesto na kojem deca mogu da računaju na sigurnost, podršku i priliku da razvijaju svoje potencijale. Hvala kompaniji Imlek - poručili su iz Svratišta za decu ulice u Beogradu.

Podrška povodom početka školske godine deo je šireg programa društveno odgovornih aktivnosti kompanije Imlek usmerenih ka deci. Tokom godine kompanija realizuje donacije i druge inicijative povodom značajnih datuma i praznika, među kojima su Svetski dan mleka, Svetski dan školskog mleka i Svetski dan deteta, kao i uskršnji i božićni praznici.