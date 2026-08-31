ŽELJKO MITROVIĆ I ŽAN KLOD VAN DAM POSETILI DECU OBOLELU OD RAKA U NIŠU: Obradovali mališane i priredili im nezaboravan dan!
Dr Milan Lazarević, načelnik klinike, objasnio je da se na njihovoj pedijatriji leči gotovo trećina dece iz cele Srbije.
Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, zajedno sa slavnim holivudskim glumcem i akcionom legendom Žan Klod Van Damom, posetio je Klinički centar u Nišu kako bi doneo radost, poklone i podršku mališanima obolelim od raka.
Najtužnije trenutke ovim malim borcima pokušali su da olakšaju na najbolji mogući način, a sama poseta izazvala je oduševljenje koje je prevazišlo sva očekivanja.
Govoreći o tome koliko je poseta značila deci, Željko Mitrović je uz osmeh primetio: "Decu je više obradovalo prisustvo Žan Klod Van Dama nego pokloni moji i paketići."
Mitrović se osvrnuo i na unutrašnju snagu i energiju koja je ljudima neophodna u teškim trenucima:
- Čvrsto verujem da svi hemijski i elektromagnetski impulsi koji se dešavaju, koje generiše čovek, i šalje ih svojim ćelijama, mogu da pomognu podjednako kao i svi medikamenti. Dobar vajb uvek mnogo pomaže, pre svega, u onome što se zove odluka da hoćemo da živimo - rekao je Željko Mitrović.
Koliko humanitarna akcija znači lokalnoj zajednici potvrdila je i Ana Grozdanović, istakavši nesebičnu pomoć i podršku koju Mitrović pruža građanima:
- Želim da se zahvalim Željku javno - ispred svih Nišlija, zato što je ovaj čovek za dva dana primio 74 Nišlija, obezbedio sredstva za lečenje, obezbedio radna mesta, obezbedio za 4 porodice krov nad glavom u narednih 2 godine, dok ne nađemo neko konkretnije rešenje. Tako da, zamolila bih sve koji gledaju - da se ugledaju na Željka, jer čovek je za dva dana uspeo to. I Nišlije su puno zahvalne - rekla je Grozdanovićeva.
Dr Milan Lazarević, načelnik klinike, dodao je da se na njihovoj pedijatriji leči gotovo trećina dece iz cele Srbije, naglasivši veličinu ovog gesta:
- Kada dođe ovakav čovek, a sa njim i naš veliki gost i legenda Žan Klod Van Dam, ova deca su presrećna. Videli ste njihove osmehe, videli ste šta to znači kada neko dođe i prelepe poklone im donese, a i dovede im ovakvog čoveka. Željku zaista hvala, jer ima ogromno srce - rekao je Lazarević.
Sam Željko Mitrović se oglasio i na svom Instagram nalogu, odakle je preneo snažne utiske i podelio video sa pratiocima:
- Žan Klod Van Dam i ja smo posetili Klinički centar u Nišu, zapravo decu obolelu od raka i odneli im poklone ali i doneli dobru energiju i oduševljenje zbog prisustva Žan Klod Van Dama koji im je više značio nego svi naši pokloni! Hvala ti Žan i hvala ti što si me danas razumeo da je Kosovo Srbija i da mi imamo samo jedan pozdrav - a to su tri prsta koja se vide na poslednjem kadru ovog priloga! - napisao je Željko uz objavu videa na svom Instagram nalogu.
Dane u kojima se broje osmesi, zagrljaji i sreća zaslužuju sva deca, a upravo takav dan pamtiće mališani iz Niša koji su uz ove heroje barem na trenutak oterali strah i zaboravili bolničke dane.
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