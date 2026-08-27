''TETOVIRAO SAM MU OŽILJKE STRADALOG DRUGA U RATU, RONIO JE SUZE'' Ispovest tatu umetnika iz Beograda (FOTO)

NIKOLA Đurović, u umetničkim krugovima poznatiji kao Sailor John Tattoo, važi za jednog od najcenjenijih predstavnika nove generacije srpskih tatu (tatoo) umetnika.

Foto: Printskrin Instagram/sailorjohntattoo

Sa više od osam godina profesionalnog iskustva, Nikola je izrastao u ime koje se sa uvažavanjem pominje kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni.

Iako iza sebe ima osam međunarodnih nagrada, te šest godina uspešnog gostovanja širom Nemačke i Švajcarske, gde je tražen stručnjak za blackwork, traditional i blackout stilove, Nikola ističe da ga nijedan pehar, priznanje niti mesto u žiriju na svetskim konvencijama nije dodirnulo kao jedan poseban klijent i njegova životna priča.

Među stotinama urađenih velikih autorskih projekata, kao najemotivniji u dosadašnjoj karijeri izdvaja rad na nesvakidašnjoj i potresnoj tetovaži posvećenoj neraskidivom prijateljstvu i velikom gubitku.

– Najbolji drug mog klijenta poginuo je u ratu. Bili su izuzetno vezani i on je njegovu smrt veoma teško podneo. Došao je kod mene sa zahtevom da mu na telu uradim tetovažu ožiljaka od metka, kakve je njegov pokojni prijatelj zadobio pre nego što je preminuo. To je za mene bilo izuzetno potresno iskustvo – započinje Nikola sa knedlom u grlu.

Foto: Ustupljena fotografija

Proslavljeni umetnik priznaje da mu je u tim momentima bilo izuzetno teško da ostane suzdržan i da je kroz razgovor nastojao da klijentu ublaži bol.

– Dok sam ga tetovirao, on je plakao, a ja sam pokušavao da ga utešim nagovarajući ga da mi priča o njihovom prijateljstvu. Saznanje da on i nakon svega i dalje brine o ženi i deci svog stradalog prijatelja nosi toliku težinu i duboko me je ganulo. Ponosan sam što sam uradio sve što je bilo do mene da mu pomognem da tu uspomenu nosi na sebi – iskren je Đurović za Novosti.

Pored svakodnevnog rada na zahtevnim i velikim kompozicijama poput kompletno tetoviranih leđa, Nikola već godinama aktivno radi kao gostujući tatu umetnik u prestižnim evropskim studijima.

Iskustvo rada sa klijentima različitih kultura i visokih stilskih zahteva oblikovalo je njegov autorski pristup u kom dominiraju čiste linije, jak kontrast i dugovečnost rada.

Zbog svog autoriteta i vrhunske tehnike, Nikola je dva puta bio pozvan kao član međunarodnog žirija na tattoo konvencijama, gde je ocenjivao radove kolega iz celog sveta.

Foto: Ustupljena fotografija

Takođe, posvećen je i prenošenju znanja – do sad je održao dva autorska profesionalna seminara fokusirana na linework, shading i tehnike popunjavanja velikih crnih površina, pomažući mladim umetnicima da usavrše svoj zanat.

Ipak, kako sam kaže, pre nego što je zanatlija ili umetnik, majstor u ovom poslu mora biti čovek, oslonac i psiholog.

– Tetovaža često nije samo estetika, ona je za mnoge ljude terapija, presek stanja ili zatvaranje jednog teškog poglavlja u životu. Kada se spoje ljudskost, emocija i preživljena bol, nastaje umetnost koja ostaje zauvek – zaključuje Nikola Đurović za Novosti.

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