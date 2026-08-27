VAŽAN KORAK ZA SRBIJU: Nacionalna akademija za javnu upravu prvi put na konferenciji EGPA u Rimu

SRBIJA i Nacionalna akademija za javnu upravu prvi put na konferenciji EGPA 2026 u Rimu

foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu, Marina Dražić, učestvuje na 51. godišnjoj konferenciji Evropske grupe za javnu upravu (EGPA 2026), koja se od 24. do 27. avgusta 2026. godine održava na Univerzitetu „Sapijenca“ u Rimu.

Konferencija, pod nazivom „Javno upravljanje za opšte dobro: ljudska inteligencija u službi globalne zajednice“, okupiće više od 600 predstavnika javne uprave, akademske zajednice i međunarodnih organizacija iz Evrope i sveta, sa ciljem razmene znanja, iskustava i savremenih pristupa u oblasti javnog upravljanja, javnih politika i reforme javne uprave.

Za Srbiju ovo učešće ima poseban značaj, budući da naša zemlja prvi put učestvuje na ovom značajnom međunarodnom skupu, u godini u kojoj je Nacionalna akademija za javnu upravu postala članica Evropske grupe za javnu upravu (EGPA).

Članstvo Nacionalne akademije predstavlja važan korak u jačanju međunarodne saradnje i otvara novi prostor za snažnije povezivanje Srbije sa evropskom mrežom institucija i stručnjaka u oblasti javne uprave, kao i za razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi.

Poseban značaj konferencije ogleda se u otvaranju pitanja budućnosti javne uprave u uslovima ubrzane digitalizacije i sve šire primene veštačke inteligencije.

Iako nove tehnologije donose značajne mogućnosti za unapređenje javnih usluga, efikasnost institucija i donošenje odluka, centralna poruka konferencije jeste da ljudsko prosuđivanje, profesionalna i moralna odgovornost i zajedničko promišljanje javnog interesa ostaju nezamenljivi za kvalitetno i odgovorno upravljanje.

Program konferencije obuhvata brojne tematske celine posvećene e-upravi i veštačkoj inteligenciji, učinku javnog sektora, lokalnom i regionalnom upravljanju, javnim politikama, strateškom upravljanju, profesionalizaciji javne uprave, digitalnoj transformaciji, inovacijama, odgovornosti i saradničkom upravljanju.

Učešće direktorke Nacionalne akademije za javnu upravu predstavlja značajnu priliku za razmenu iskustava sa institucijama i stručnjacima iz različitih evropskih zemalja, kao i za predstavljanje iskustava Srbije u oblasti profesionalnog razvoja javnih službenika i unapređenja kapaciteta javne uprave.

foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Poseban doprinos ovakvih međunarodnih susreta ogleda se u povezivanju institucija, stručnjaka i obrazovnih sistema za javnu upravu, kao i u prepoznavanju novih pristupa koji mogu doprineti daljem razvoju profesionalne, efikasne, digitalno napredne i građanima orijentisane javne uprave.

Konferenciju organizuju Evropska grupa za javnu upravu (EGPA), kao evropska regionalna grupa Međunarodnog instituta za administrativne nauke (IIAS), i Univerzitet „Sapijenca“ u Rimu, kao domaćin skupa.