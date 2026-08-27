Društvo

DANAS I SUTRA PAKLENO, A ONDA TOTALNI ZAOKRET Hitno se oglasio RHMZ: Stižu pljuskovi sa grmljavinom i nagli pad temperature (FOTO)

В.Н.

27. 08. 2026. u 12:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

ДАНАС И СУТРА ПАКЛЕНО, А ОНДА ТОТАЛНИ ЗАОКРЕТ Хитно се огласио РХМЗ: Стижу пљускови са грмљавином и нагли пад температуре (ФОТО)

Foto: AI generated

Danas (27.08.) pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozpadni. Najviša temperatura od 32 do 36 °S.

I NAREDNIH DANA TOPLO, U PETAK I SUBOTU PONOVO SA DNEVNOM TEMPERATUROM I PREKO 35 °S

U petak (28.08.) pretežno sunčano i veoma toplo.

Za dane vikenda (29-30.08.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U petak i subotu u košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom.

U prvoj polovini naredne sedmice (31.08.-02.09.) ponovo pretežno sunčano, a prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u sredu uveče (02.09.) na severu Srbije, a u četvrtak (03.09.) i u ostalim krajevima.

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Foto: RHMZ printskrin

 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš

"JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA" Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš