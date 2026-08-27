DANAS I SUTRA PAKLENO, A ONDA TOTALNI ZAOKRET Hitno se oglasio RHMZ: Stižu pljuskovi sa grmljavinom i nagli pad temperature (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
Danas (27.08.) pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozpadni. Najviša temperatura od 32 do 36 °S.
I NAREDNIH DANA TOPLO, U PETAK I SUBOTU PONOVO SA DNEVNOM TEMPERATUROM I PREKO 35 °S
U petak (28.08.) pretežno sunčano i veoma toplo.
Za dane vikenda (29-30.08.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U petak i subotu u košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom.
U prvoj polovini naredne sedmice (31.08.-02.09.) ponovo pretežno sunčano, a prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u sredu uveče (02.09.) na severu Srbije, a u četvrtak (03.09.) i u ostalim krajevima.
I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
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