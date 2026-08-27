PAVKOV: Priprema se širi plan obnove i sanacije Deliblatske peščare

MINISTARKA za zaštitu životne sredine Sara Pavkov istakla je gostujući na Televiziji Pink.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ni u jednoj drugoj državi gde su se desile razornije stvari, kako kaže Pavkov, poput Francuske, Portugala, Hrvatske, ne spominje se vlast niti krivac u vladajućoj strukturi, samo smo u našoj državi na žalost svedoci da moramo da se pravdamo bez obzira što su svi akteri bili na terenu.

-Uspeli smo da sačuvamo ljudske živote, životinjske vrste. Krenuli smo na vreme da radimo na planu obnove. Sačekaćemo MUP da zvanično kaže da je požar ugašen - rekla je Pavkov.

Deliblatska peščara je, kako je rekla ministarka Pavkov, kombinacija peščarsko-stepskih staništa koje su pokrivene vrstama koje su lako zapaljive, ali u kombinaciji šumskoj eko sistema i vlažnog eko sistema.

-Pesak je nepristupačan zbog dina koje su negde i 200 metara. Jutros su mi kolege poslale koliko je teško da sa kolegama iz EU priđu. Bore se, to je za veliku pohvalu. Dana kada MUP bude rekao da je požar gotov na teren izlaze licencirani inženjeri koji će da izvrše monitoring terena. Očekujemo da to traje desetak dana i da krene da se očiste stabla koji su polomljena, pravi poljozaštitni pojasevi sa pošumljavanjem. Paralelno pripremamo širi plan obnove i sanacije, koji ćemo da radimo sa Ministarstvom poljoprivrede. Po praksama zemalja naših komšija, npr. Mađarske, napravićemo plan od pet godina - navela je Pavkov.

Na vreme su, kako je istakla ministarka Pavkov, reagovali Vojvodine šume, čuvari i inženjeri koji su na vreme otvorili pojilišta.

- Srećna sam što nismo izgubili nijednu jedinku. To je dokaz da država ima kapaciteta da zna šta radi i kada da reaguje. Naši vatrogasci su rekli da ovo nikada nisu videli. To su rekle i kolege njihove iz inostranstva - istakla je Pavkov.

Sistem nadzora je bio, kako je rekla Pavkov, vrlo značajan alat.

-U pitanju je nacionalni inteligentni monitorig šuma i stavljen je na raspolaganje upravljačima šuma. Naša ideja je da insistiramo da od 2027. godine upravljači imaju svi ovaj sistem ili nešto slično - kazala je Pavkov.

Dunav je bio na istorijskom minimumu, a minitarka je naglasila da je juče dobila informaciju da ide ka boljem.

-Još ima problema plovnim putem, sa nekim brodovima koji su se nasukali, ali vidim da je tu situacija bolja - rekla je Pavkov.

(Dnevnik)