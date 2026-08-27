HIT PRIČA IZ KNJAŽEVCA! LJUBIŠA KUPIO MERCEDES DA GA STAVI NA GROB: "Na svakih 10 godina menjajte gume" (VIDEO)

LjUBIŠA Milisavljević iz Knjaževca odavno ima jednu želju i uskoro će je ispuniti. Ma koliko drugima izgleda čudno, kaže da je to odavno zavcrtao i od toga neodstupa!

Foto: Printskrin TikTok/cooa_polovni_automobili

Ljubiša je, naime, nedavno pazario polovni "mercedes" i neće ga voziti. Auto, koji je u sasvim zadovoljavajućemvoznom stanju parkiraće na groblju i to tačno iznad porodične grobnice!

- Ja i moj brat, koji je na žalost preminuo pre sedam meseci, skoro uvek smo vozili "mercedese", i kada su ljudi vozili samo "fiće" ili "stojadinke". Moja je davna želja da mi na grobnom mestu bude baš ovaj automobil. Napravio sam grobnicu, kao i stubove za ploču gde će biti mercedes, i to baš pored groba. Pa tako, kad god dođem da bratu upalim sveću, pustiću ga malo da poradi. Deci sam rekao da kad ja umrem, na svakih 10 godina menjaju gume - priča Ljubiša za Informer.

Grobno mesto je u obližnjem selu Banjski Orešac gde je Ljubiša odrastao sa svojim bratom.

- Iako već imam auto, ja ovaj "mercedes" vozim jer je skroz u ispravnom stanju. Čim završim ploču postaviću ga, a oko njega će biti kamere da ga neko ne bi ukrao - otrkiva nam.

Ljubiša je postao viralan preko TikToka kada je otišao da kupi ovaj auto. Ispričao je razlog kupovine.

- A onda je došao neki čovek, pitao da li može da me snimi i postavi na internet. Pristao sam, što da ne, pa nije to ništa čudno - kaže.

"Mercedes" 2003.godište platio je 2.000 evra i nije pitao za cenu.

Kada bude završio postolje za "mercedes", kaže pozvaće sve medije da to zabeleže.

Ljubiša je u svom kraju, ali i širom Srbije poznat kao vlasnik šatri za vašare. Zajedno sa pokojnim bratom bavio se ovim poslom.

Oni su nadaleko bili čuveni kao vlasnici ''Kamiondžija 2''. Reč je o šatorima za vašare sa roštiljem i zabavom.

Ljubiša, kako nam je rekao, ima svoj šator za oko 400 gostiju. Tokom godine radi na oko 20 vašara i kaže da se odlično živi od ovog posla.

- Imam svoj brend, ime, ljudi kupuju i dolaze kod mene. Decenijama se bavim ovim poslom i mogu da kažem da se itekako isplati - kaže Ljubiša.

(Informer)

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