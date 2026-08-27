KOLAPS NA GRANICAMA: Evzoni pred najtežim vikendom ovog leta, evo i zašto

GRAĐANI Severne Makedonije iskoristiće produženi vikend za odlazak na primorje, što će, uz redovan priliv turista iz Srbije i Evrope, stvoriti opterećenje na ključnim saobraćajnim tačkama i granicama.

Foto: Printskrin Instagram/putdogrcke_triptogreece

Predstojeći a poslednji vikend avgusta mogao bi da donese jedan od najjačih ovogodišnjih talasa na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Iskustvo tokom dosadašnjeg dela letnje sezone pokazuje da se najveće kilometarske kolone i višečasovno čekanje stvaraju vikendom, prvog dana u mesecu kada dolazi do smene turista i neradnim danom.

Zašto je baš ovaj vikend kritičan

Naime, u petak, 28. avgusta, u Severnoj Makedoniji je neradni dan za građane pravoslavne veroispovesti zbog Velike Gospojine. Pošto ovaj veliki verski praznik "pada" u petak, dobija se "produženi vikend" od tri dana koji će veliki broj građana našeg južnog suseda tradicionalno iskoristiti za odlazak u Grčku.

Istovremeno, poslednji vikend avgusta tradicionalno donosi najveću smenu turista, pogotovo onih koji se zbog početka školske godine vraćaju iz Grčke. Tako će se, praktično, na već opterećene granične prelaze između dve države dodatno "ubaciti" dva suprotna talasa putnika.