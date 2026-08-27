DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA NEĆE SE DOPASTI NIKOME: Evo šta nas sve očekuje u narednim danima

PREMA vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), Srbiju u naredna tri dana očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, ali će već tokom vikenda doći do nagle promene vremenskih prilika.

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Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, krajem nedelje i početkom vikenda imaćemo ekstremno visoke temperature, koje će u pojedinim mestima u svom maksimumu dostizati i do 39 stepeni Celzijusa.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Meteorolozi RHMZ-a najavljuju da će danas, u četvrtak biti sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 15 do čak 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 32 do 35 stepeni Celzijusa uz slab i promenljiv vetar u većem delu naše zemlje.

Još topliji dan očekuje nas u petak, 28. avgusta. Najniže temperature biće od 15 do 24 stepena, dok se tokom dana očekuje da dostigne čak 39 podeok, kao u najvrelijim letnjim danima.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno imati olujne udare, jače od 17 metara u sekundi.

Vrućine se nastavljaju i prvog dana vikenda, međutim kako meteorolozi RHMZ-a najavljuju, u drugom delu dana očekuje se ozbiljan vremenski preokret.

Tokom jutarnjih časova temperatura će se kretati od čak 17 do 26 stepeni Celzijusovih, a maksimalna dnevna iznosiće od 34 do 39 stepeni.

Vremenski preokret očekuje nas tokom popodnevnih i večernjih časova, kada uz naoblačenje stižu kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će vetar skrenuti na severozapadni pravac i povremeno dostizati olujnu jačinu, sa udarima većim od 17 metara u sekundi.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

Kako navode na sajtu RHZM-a, do kraja avgusta, tokom većine dana, maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C. Najtoplije će biti u petak i subotu, 28. i 29. avgusta, kada se ponovo očekuju dnevne temperature iznad 35 °C.

Danas, kao i u petak, 27. avgusta, u većem delu Srbije na snazi je žuti meteo-alarm, dok je situacija nešto ozbiljnija u jugoistočnim krajevima zemlje. Kako navodi RHMZ, vremenske prilike mogu biti potencijalno opasne, posebno za aktivnosti koje zavise od vremenskih uslova, pa se građanima savetuje dodatni oprez.

U subotu, 28. avgusta, situacija će biti još ozbiljnija. Narandžasti meteo-alarm biće na snazi u većem delu Srbije, dok se u jugoističnoj Srbiji očekuje crveni meteo-alarm.

Za crveni meteo-alarm važi upozorenje da je vreme vrlo opasno, uz mogućnost pojave ekstremnih vremenskih uslova koji mogu ugroziti bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati veliku materijalnu štetu. Građanima se savetuje da redovno slede naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Septembar donosi osveženje

Srbiju do kraja nedelje očekuju visoke temperature i povećana opasnost od šumskih požara, dok se od petka uveče očekuju obilnije padavine i pad temperature, dok će početak septembra doneti prijatnije vreme, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović za "Puls Srbije" za medije.

- Početak septembra bi ipak obeležilo nešto prijatnije vreme, u smislu da bi maksimalna temperatura bila negde između 26 i 30, 31 stepen. Tako da će promena koja se očekuje za vikend ipak doneti prijatan početak i školske godine i povratak sa odmora svima onima koji su odmarali u prethodnom periodu - rekao je Mihajlović.

Iako je još rano govoriti o tome da li nas očekuje miholjsko leto, Mihajlović ističe da je ono karakteristično za naše područje i da se gotovo svake godine u prvoj polovini oktobra beleži nekoliko suvih, prijatnih i toplih dana.

(Kurir)