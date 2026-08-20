KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KUPOVINA novog telefona obično počinje uzbuđenjem, a onda vrlo brzo stigne i ono manje zanimljivo pitanje: kako preneti sve što se godinama nakupilo na starom uređaju?

Foto: Samsung

Fotografije, kontakti, poruke, aplikacije, dokumenti, beleške i podešavanja koja svakodnevno koristimo možda nisu prva stvar na koju pomislimo kada biramo novi model, ali postaju veoma važni čim dođe vreme za prelazak.

Jer malo ko danas telefon doživljava kao potpuno prazan uređaj koji treba postaviti od nule. U njemu su delovi svakodnevne rutine, od porodičnih fotografija i važnih brojeva do poslovnih fajlova, karata za putovanje, sačuvanih razgovora i aplikacija koje otvaramo bez razmišljanja. Zato promena telefona ne bi trebalo da znači i višesatno prebacivanje sadržaja, traženje kablova ili pokušavanje da se setimo šta smo sve zaboravili.

Kod Galaxy Z Fold8 telefona prelazak je osmišljen tako da promena uređaja ne znači i povratak na početak. Uz Smart Switch, sadržaj sa prethodnog telefona može da se prenese na novi Galaxy uređaj, dok Quick Share olakšava razmenu pojedinačnih fotografija, videa i dokumenata kada vam zatrebaju kasnije. Drugim rečima, novi telefon može da bude nov tamo gde to želite, a poznat tamo gde vam je to praktičnije.

Fotografije, kontakti i ono što ne želite da ostavite iza sebe

Tek kada promenimo telefon postane jasno koliko se svakodnevnog života nalazi u njemu. Nisu to samo fotografije sa odmora ili važni brojevi telefona. Tu su poruke koje želimo da sačuvamo, dokumenti koje često otvaramo, beleške, kalendar, aplikacije koje koristimo svakog dana i niz podešavanja na koja smo se toliko navikli da ih više ni ne primećujemo.

Zato Smart Switch služi kao svojevrsni most između starog i novog uređaja. Umesto da sadržaj prebacujete deo po deo ili pokušavate da se setite šta sve treba sačuvati, proces prenosa objedinjuje stvari koje želite da ponesete sa sobom na Galaxy Z Fold8.

To je naročito korisno kada telefon nije samo mesto za privatne fotografije i dopisivanje. Mnogi na njemu danas čuvaju poslovne fajlove, rezervacije, ulaznice, dokumente, materijale koje su dobili u grupnim četovima ili sadržaj koji im je potreban tokom dana. Kada se uređaj promeni, upravo su te sitnice često važnije od samog trenutka raspakivanja novog telefona.

Novi uređaj, poznato okruženje Dobar prelazak na novi telefon verovatno se najbolje prepoznaje po tome koliko brzo prestanete da razmišljate o prelasku.

Kada se sadržaj prenese, Galaxy Z Fold8 ne mora danima da deluje kao prazan uređaj koji tek treba „srediti“. Fotografije su ponovo tu kada želite da ih pronađete, kontakti ne moraju da se unose jedan po jedan, a aplikacije i ostali podaci mogu da nastave da budu deo iste svakodnevne rutine.

Foto: Samsung

To je posebno važno kod uređaja poput Galaxy Z Fold8, čiji veliki unutrašnji ekran otvara drugačiji prostor za rad sa sadržajem. Dokument koji ste ranije čuvali na telefonu sada možete da otvorite na većem ekranu, pregledate fotografije sa više prostora ili nastavite zadatak koji ste započeli na prethodnom uređaju. Promena telefona tako nije prekid, već nastavak na novom formatu.

I upravo u tome je praktična vrednost prenosa podataka: ne morate da birate između novog uređaja i svega što ste godinama skupljali na starom.

Kada vam ne treba ceo telefon, već samo jedan fajl

Naravno, potreba za prebacivanjem sadržaja ne završava se prvog dana. Nekoliko nedelja kasnije možda ćete pronaći fotografiju na drugom uređaju koju želite na Galaxy Z Fold8 telefonu. Kolega može da vam pošalje prezentaciju, neko iz porodice video sa zajedničkog putovanja, ili ćete poželeti da fotografije sa telefona brzo prebacite na drugi kompatibilan uređaj.

Tu je Quick Share, namenjen upravo takvim situacijama. Umesto slanja sadržaja sebi putem mejla ili traženja kabla samo zbog nekoliko fajlova, fotografije, video-zapisi ili dokumenti mogu jednostavnije da se podele sa kompatibilnim uređajima.

To možda zvuči kao mala stvar, ali upravo takve radnje često čine razliku u svakodnevnom korišćenju telefona. Ako ste upravo napravili niz fotografija koje želite da pogledate na većem ekranu ili vam je potreban dokument koji se nalazi na drugom uređaju, nema mnogo razloga da transfer postane zadatak za sebe.

Promena telefona ne mora da bude projekat za ceo dan

Novi uređaj bi trebalo da donese nove mogućnosti, a ne listu obaveza. Smart Switch i Quick Share zato rešavaju dva različita, ali vrlo poznata scenarija. Prvi pomaže kada želite da svoj digitalni sadržaj preselite na Galaxy Z Fold8 i nastavite tamo gde ste stali, dok je drugi koristan svaki put kada je potrebno brzo preneti pojedinačne fajlove.

A kada je veliki deo života već organizovan kroz telefon, upravo taj kontinuitet postaje važan. Nije poenta samo u tome da fotografije i kontakti stignu sa jednog ekrana na drugi, već da novi uređaj što pre postane vaš. Galaxy Z Fold8 donosi drugačiji format i više prostora za ono što na telefonu radite, ali ne traži da zbog toga ostavite poznato iza sebe. Ponekad je najbolji početak sa novim telefonom upravo onaj u kojem ne morate da počnete ispočetka.