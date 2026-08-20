POŽARI U SRBIJI POD KONTROLOM: U gašenju pomaže i ruski "Iljušin"

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da su požari na području Srbije pod kontrolom i naveo da je zaustavljeno širenje požara oko Trujinog naselja u Deliblatskoj peščari.

FOTO TANJUG/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/bs

Trenutno se brani, kako je dodao, naselje Grebenac na teritoriji opštine Bela Crkva.

Glamočić je rekao da je požar na području Kladova ugašen, a da je na Stolovima i Magliču kod Kraljeva pod kontrolom.

Ukazao je da vetar otežava gašenje požara, pogotovo u košarskim područjima i Deliblatskoj peščari i apelovao na građane da budu oprezni i ne pale vatru na otvorenom prostoru jer su do utorka ponovo najavljene visoke dnevne temperature i do 42 stepena u pojedinim delovima Srbije.

- Ono što su dobre informacije od noćas je da je zaustavljeno napredovanje požara oko Trujinog naselja, vikend naselja u Deliblatskoj peščari na teritoriji Bele Crkve. Sad se brani naselje Grebenac - rekao je Glamočić za TV Prva.

Dodao je da će u gašenju požara pomoći i ruski avion "Iljušin'" koji je sinoć stigao u Srbiju, a koji može da izbaci 42 tone vode.

- Naše Ministarstvo unutrašnjih poslova raspolaže sa nekoliko vrsta helikoptera. Ljudi iz Sektora za vanredne situacije ulažu nadljudske napore, pomažu im iz Vojvodinašuma, Srbijavoda, Vojske Srbije, dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mnogo je ljudi na terenu, ali je nepristupačan teren, tamo uvek ima vetra koji menja pravac, nepredvidivo je. Najvažnije je da će biti sačuvana naselja i ljudski životi - rekao je ministar.

(B92)