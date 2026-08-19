Društvo

PATRIJARH PORFIRIJE: LJubav Gospodnja je sila koja preobražava, izbavlja i isceljuje

T.J.

19. 08. 2026. u 15:03

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PATRIJARH srpski Porfirije danas je, na praznik Preobraženja Gospodnjeg, načalstvovao svetom liturgijom u hramu posvećenom tom velikom prazniku na Pašinom brdu i svim vernicima poslao snažnu poruku.

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ: Љубав Господња је сила која преображава, избавља и исцељује

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Patrijarh je u besedi posle liturgije je istakao da je Preobraženje Gospodnje poziv ljudima da i oni blagodaću Božjom, ljubavlju njegovom, svojom skromnom verom i nedovoljnim podvigom budu preobražavani i preobraženi.

Dodao je da, kao što ništa nije slučajno u životu Gospoda i kao što ništa iz njegovog života ne postoji a da nije povezano sa ljudskim rodom, tako nam i ovo uspinjanje na goru Tavor otkriva mnogo toga.

- Najpre, dobijamo odgovor na pitanje ko je Gospod. Dobijamo odgovor na to pitanje kroz svetlost u kojoj se nalazio i u kojoj se preobražen javio svojim apostolima, ali i nama. Njegovo lice je bilo svetlije od svetlosti, ali ta svetlost koju su videli apostoli, a koju i mi imamo mogućnost verom i životom u Crkvi da vidimo, nije stvorena svetlost, nije od ovog sveta. To je netvarna svetlost koja potvrđuje i otkriva to da je Gospod Hristos zaista Gospod, da je On Sin Božji - naveo je patrijarh.

Istakao je da tamo gde je Gospod tu se sve preobražava i mi ne samo da imamo šansu da budemo preobraženi, nego treba samo da se potrudimo da ne činimo ništa što će sprečiti Gospoda da njegova ljubav dejstvuje, da njegova preobražavajuća sila preobražava, izbavlja i isceljuje.

- To znači da treba da se potrudimo da nikada ne odustanemo od svoje vere i da znamo da sve što jesmo i što imamo jeste kap u okeanu naspram vrednosti i ljubavi Božje. Gospoda kada imamo, imamo sve. A ako sve imamo, a Njega nemamo, siromašni smo i nemamo ništa - naglasio je patrijarh Porfirije.

(Tanjug)

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