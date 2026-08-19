PREPOZNALI TALENAT, PODRŽALI ZNANJE: Fondacija "Vilard" obezbedila 31 stipendiju polaznicima Centra za talente "Nikola Tesla" i studentima

NjIHOVE medalje stigle su iz sveta, a podrška iz Ivanjice. Fondacija "Vilard" odlučila je da pomogne mladim talentima Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla", nakon što je u "Večernjim novostima" pročitala o njihovim uspesima.

Foto: Z. Jovanović

Umesto prvobitnih 11, stipendije će dobiti čak 31 polaznik. Danas su svečano potpisani ugovori sa još 20 stipendista, među kojima su i dva studenta. Prvih 11 polaznika stipendije je dobilo nakon što su u junu osvojili medalje na međunarodnoj smotri naučno-istraživačkih radova u Izmiru.

A razloga za podršku ima napretek. Od početka godine 71 polaznik Centra učestvovao je na međunarodnim takmičenjima, STEM olimpijadama i smotrama naučno-istraživačkih radova, sa kojih su se vratili sa ukupno 64 medalje.

- Želimo da što veći broj naših talenata ostane da živi u Srbiji. Njihove pobede i rezultati njihovog rada moraju postati sastavni deo našeg identiteta. Želimo da podržimo vaš rad, ali i da učimo od vas, jer smatramo da možete i treba da budete kamen-temeljac napretka Srbije - istakla je Ivana Miletić, direktorka Fondacije "Vilard".

Koliko podrška znači, najbolje znaju oni koji je primaju.

- Ovo je velika podrška i prepoznavanje od strane velikih ljudi. Imam utisak da će ovo sve nama mnogo da pomogne i da nam je dalo vetar u leđa da nastavimo i dalje da se bavimo svime čime se bavimo još i damo sebe još više. Treba da dobijem i laptop. Stvarno mnogo znači, pogotovu nama koji nismo imali svoje računare nego smo koristili od roditelja - Katarina Jovanov, učenica Osme beogradske gimanzije.

GODINU DANA Ugovorom je predviđena je 12-mesečna stipendija od 30.000 dinara mesečno, bez obavezujućeg karaktera, počev od septembra 2026. do kraja avgusta 2027. godine. Cilj je, kako kaže Miletić, da mladi budu što više rasterećeni i mogu da se posvete naučnom radu.

Studentkinji matematike Anastasiji Jovanović, iz Kososvke Mitrovice, sa prosečnom ocenom 10, stipendija će, kaže, biti pomoć u daljem učenju i napredovanju. Ilija Hadži Purić iz Zemunske gimnazije stipendiju će, zajedno sa sestrom Jovanom, iskoristiti za unapređenje opreme koju koriste.

Nikola Jović, učenik Pete beogradske gimnazije, podseća da odlazak na međunarodna takmičenja nije nimalo jeftin. Do sada su, kaže, najveću podršku imali od porodice i prijatelja, a uz pomoć Fondacije biće mnogo lakše. Stipendiju će koristiti za svakodnevne potrebe, udžbenike i stručnu literaturu, ali i sve ono što je potrebno za pripreme koje često podrazumevaju rad u laboratorijama.

Anđeli Vuković, učenici Četvrte gimnazije, stipendija će pomoći da nastavi da se priprema za međunarodna takmičenja, ali i da ulaže u svoje znanje.

- Znači mi za međunarodna takmičenja koja sam planirala sledeće godine, jer su kotizacije visoke, za razne kurseve, materijal za istraživačke radove i obogaćivanje znanja - kaže Anđela.

Možda je upravo u ovim rečima sadržana suština cele priče.Nekome stipendija znači laptop. Nekome laboratorijski materijal. Nekome knjigu, put do takmičenja ili opremu bez koje ne može da radi. A svima zajedno znači - neko nas je primetio.

Ovi talentovani tinejdžeri svojim znanjem i medaljama Srbiju već sada ponosno predstavljaju širom sveta. A lepo je znati da ima ljudi koji to umeju da vide i da im pruže ruku. I, izgleda, još se čitaju novine. Jer jedna priča objavljena u "Novostima" bila je dovoljna da neko iz Ivanjice kaže: "Hajde da pomognemo." A onda su medalje, trud i talenat mladih ljudi uradili ostalo. Njihove pobede tek treba da stignu.