"TIRŠOVA DVA" BIĆE NAŠ PONOS U CELOJ JUGOISTOČNOJ EVROPI: Vučić o novoj dečjoj bolnici i Klinici za ginekologiju i akušerstvo (FOTO)
UNIVERZITETSKA dečja klinika "Tiršova 2", koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, na 11 spratova, sa više od 65.000 metara kvadratnih, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu, i najveća u jugoistočnoj Evropi.
To je jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata u Srbiji, a radovi, kako se juče na gradilištu uverio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pre zgrade nove dečje bolnice, posetio Kliniku za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, koja se sanira i adaptira - dobro napreduju.
- Biće neverovatan pomak nabolje i velika stvar ako bi "Tiršova 2" bila završena do Vidovdana sledeće godine - rekao je Vučić.
Samo oprema, kako je rekao, koštaće od 30 do 40 miliona. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić istakao je da je deo opreme već nabavljen, a da će nedostajući deo koštati od 20 do 25 miliona.
Izvođači radova izvestili su predsednika da će prva faza radova na Klinici za ginekologiju biti završena do kraja godine, a druga do marta 2028.
Samo nek je više beba
Uz konstataciju da su porodilišta od ključnog značaja, predsednik Srbije prokomentarisao je i podatak da se u Srbiji u prvih šest meseci rodilo 887 dece više nego prošle godine u isto vreme.
- Konačno ćemo imati porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno i lepo. Da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište. Kada budemo uradili i porodilište na Bežanijskoj kosi, gde se prebacuje "Narodni front", onda će sva porodilišta u Beogradu biti urađena i uređena. Za niško porodilište mora narednih dana da se ide u javnu nabavku i da počnemo da radimo. Time ćemo da pokrijemo i jug i istok Srbije i onda nam ostaje sve ono što možemo da napravimo u Vojvodini. U Novom Sadu je to u redu, ali u drugim mestima nije. I u Kragujevcu, ali i u mnogim drugim mestima moramo da pravimo lepša porodilišta.
Predsednik je podsetio da je klinika građena od 1946. do 1963. godine i da su prošle 63 godine bez ozbiljne obnove. Direktor klinike prof. dr Aleksandar Stefanović rekao je da su sobe u porodilištu pravljene uglavnom kao jednokrevetne i dvokrevetne, ređe trokrevetne, a svaka će imati toalet, tako da to će biti znatno veći komfor za pacijentkinje, pogotovo za trudnice koje i dugo leže ovde.
- Mi smo tercijarna ustanova i ovde dolaze najteži slučajevi, trudnice iz cele Srbije, pa i iz nekih zemalja regiona. Izuzetno je važno da imamo i najbolju opremu, i komfor za pacijentkinje koje će ovde provoditi duže vremena i za one koje su kritično obolele, koje su životno ugrožene. Kadar imamo: 491 zaposlenog, od toga 142 lekara, 321 medicinsku sestru, malo je i trebalo bi da imamo malo više. Raspisuju se konkursi stalno - rekao je Stefanović.
Stižu novi onkološki lekovi
Predsednik Srbije najavio je da će u oktobru u bolnice stići inovativni lekovi koji će omogućiti bolje lečenje bolesti kao što je kancer.
- To će da bude i za kancer dojki i za rak pluća i za jetru i bešiku, za sve stižu najinovativniji i najbolji lekovi na svetu. Ne može uvek da spase, ali pruža nadu i u jednom značajnom procentu će spasavati živote ljudi. Time povećavamo kvalitet života ljudi, jeftiniji su im lekovi, ali osim toga spasavamo živote ljudi u značajnoj meri - rekao je Aleksandar Vučić.
Predsednik Vučić naveo je da će "Tiršova 2", sa opremom, koštati 150 miliona evra.
- Izvanredni uslovi za pacijente i za njihove roditelje. Dijagnostika koja je najmodernija, sve na jednom mestu će moći da se završi. Ono što je prednost u odnosu na "Tiršovu 1", imaćemo sterilne sobe i za pacijente sa opekotinama i za imunokompromitovane. Svaka soba imaće kupatilo, maksimalno dva kreveta. Više od 500 ležajeva - rekao je direktor klinike Siniša Dučić.
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