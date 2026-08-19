ZA STARIJE OD 17 GODINA: Upis od 24. do 27. avgusta
RASPOREĐIVANjE kandidata, starijih od 17 godina koji vanredno pohađaju srednju školu, obaviće se od 24. do 27. avgusta od 8 do 15 časova u nadležnoj školskoj upravi, saopštilo je Ministrastvo prosvete.
Kandidati stariji od 17 godina mogu da konkurišu za upis u srednju školu u svojstvu vanrednog učenika za sva odeljenja koja su priznata srednjoj školi posle drugog upisnog kruga. Prijem dokumenata, popunjavanje liste želja, rangiranje i raspoređivanje obavlja se u nadležnoj školskoj upravi.
Za starije od 17 godina koji se upisuju u prvi razred srednjeg obrazovanja kao vanredni učenici, srednje obrazovanje je besplatno.
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