NAGRADE ZA NAJBOLJU IDEJU: Prijave do 20. septembra
EVROPSKA komisija otvorila je prijave za Youth Start-Up Challenge 2026, namenjen mladima uzrasta od 18 do 25 godina koji imaju originalnu startap ili poslovnu ideju. Na poziv se mogu prijaviti i kandidati iz Srbije. Rok za podnošenje prijava je 20. septembar.
Ideje treba da doprinose rešavanju stvarnih problema i da se odnose na jednu ili više evropskih prioritetnih oblasti, kao što su održivost i zelena tranzicija, digitalizacija, društvena inkluzija, inovacije i ekonomska otpornost.
Za prijavu je potrebno pripremiti na engleskom jeziku: video u trajanju do dva minuta, snimljen u vertikalnom formatu, u kojem kandidat predstavlja problem, predloženo rešenje i značaj ideje; kratak poslovni plan, obima do tri strane.
Ukoliko je ideju razvio tim, prijava se podnosi u ime jednog člana, koji će predstavljati projekat u slučaju ulaska u finale. Tri najbolja kandidata biće pozvana da predstave svoje ideje na skupu SME & Clusters Assembly 2026, koji će biti održan od 2. do 4. novembra u Dablinu, pred predstavnicima institucija, investitorima i preduzetnicima iz cele Evrope.
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