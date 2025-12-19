BIĆEMO OKOVANI SNEGOM I LEDOM: Ovaj datum je prelomna tačka - Nikoljdan poslednji topao dan u godini (MAPE)

RASTU šanse da Balkan okuju sneg i led do kraja godine, kaže meteorolog Ivan Ristić. Kako je pojasnio, iznad našeg regiona očekuje se sudar hladnog i suvog arktičkog vazduha sa toplim i vlažnim mediteranskim, što u zimskom periodu donosi izuzetno hladno vreme. Za Srbiju, 25. decembar je prelomna tačka!

Kako je Ivan Ristić istakao, jaki zapadni vetrovi iz Amerike stvaraju blok na Atlantiku tako da se glavnina dešavanja seli baš iznad naših krajeva.

- Iznad Balkana se očekuje sudar hladnog i suvog arktičkog vazduha sa toplim i vlažnim mediteranskim, što u zimskom periodu donosi kod nas sneg i led - navodi Ristić.

Meteorolog otkriva i da će 25. decembar biti ključni datum, kada će se vreme naglo i u potpunosti promeniti.

- Još danas, na Nikoljdan, možemo da uživamo u temperaturama koje su nešto iznad proseka za ovo doba godine. Međutim, već od sutra sledi postepen pad temperature - kaže on.

Sledi hladan period kojem se ne nazire kraj

Prema njegovim rečima, sa severoistoka Evrope stiže hladan vazduh koji će doneti temperature koje će biti niže od proseka za ovo doba godine, a od 25. decembra kreće jedan hladan period kojem se, za sada, ne vidi kraj.

- Pojedini modeli ukazuju na to i da bi ceo januar mogao ostati tako hladan - dodao je

Prvi zimski sneg može se očekivati već od narednog četvrtka, dok je 26. decembar gotovo izvestan datum snežnih padavina. Ipak, još uvek nije potpuno jasno da li će se snežni pokrivač i zadržati.

- Ukoliko se stvori snežni pokrivač biće mnogo hladnije, ujutru će onda biti mogući i jaki mrazevi i ledeni dan - izjavio je Ristić.

Na kraju, meteorolog poručuje da je ovo, po svemu sudeći, tek početak zimskog perioda, jer još uvek nije poznato kolika količina hladnog vazduha će se spustiti nad naše područje i koliko dugo će se zadržati.

Za vikend kiša, a onda prodor jakog hladnog fronta

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, do vikenda vreme u Srbiji biće sa nešto više oblaka i promenljivo, a čak i relativno toplo. Slaba kiša povremeno očekuje se na jugu i zapadu regiona, dok je na istoku Srbije uz tmurno vreme moguća sipeća kiša.

- Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Dnevni maksimumi iznad proseka uglavnom od 5 do 13 stepeni Celzijusa, a samo u maglovitim predelima oko 2 stepena Celzijusa - kaže Čubrilo.

Promena sinoptike vidljiva je, navodi meteorolog, oko 22. decembra kada bi jak hladan front stigao do zapadnog Sredozemlja i uslovio formiranje sekundarnog ciklona, u isto vreme nad zapadnom i središnjom Evropom bi usledio porast vazdušnog pritiska i razvijanje anticiklona.

- Oko 24.12. bi se polje anticiklona uz dalje jačanje trebalo situirati negde u oblast između zapada Skandinavije i Velike Britanije te bi po istočnoj periferiji ovog sistema počelo povlačenje hladnog vazduha sa istoka i severoistoka Rusije. Od tačne snage i položaja ciklona nad Mediteranom će u velikoj meri zavisiti i snaga tog hladnog prodora kao i njegova brzina, ali oko 27.12. većina relevantnih modela nad Evropom simulira pravu zimsku sinoptiku i sneg bi bio moguć i u nizijama - napominje on.

Krajem meseca još jedan prodor hladnog vazduha

On dodaje da bi potom, oko 29. decembra, iz prostora istočne Skandinavije mogao uslediti još jedan hladan prodor i dalje zahlađenje i nov sneg.

- Trenutno prema srednjoročnim prognozama modela januar bi barem do njegove polovine trebao doneti temperature ispod proseka uz čestu pojavu snega, a naznaka za otopljenje do kraja meseca nema - priča Čubrilo.

