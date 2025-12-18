„Gradska čistoća” u kontinuiranoj borbi protiv nelegalnog odlaganja otpada

JKP „Gradska čistoća” Beograd nastavlja intenzivnu borbu protiv jednog od najupornijih ekoloških problema, nelegalno formiranih deponija na teritoriji Beograda.

Foto: JKP ,,Gradska čistoća“ Beograd

Za sprovođenje obimnih akcija uklanjanja „divljih“ deponija neophodno je uključivanje specijalizovane mehanizacije i iskusnih timova. U radu se koriste: građevinske mašine, kamioni grajferi, kamioni za transport, kiperi, rolovi zapremine 20 i 30 kubika i ostala neophodna mehanizacija. Zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji sa lokalnim samoupravama, proces uklanjanja neformalnih deponija u 2025. godini je realizovan efikasno i u predviđenim rokovima.

Predstavnici JKP „Gradska čistoća” Beograd podsećaju da proces uklanjanja divljih deponija započinje prijavom sugrađana lokalnim samoupravama. Ukoliko se deponija nalazi na javnoj površini i sadrži dozvoljene vrste otpada, ekipe ,,Čistoće“ izlaze na teren, procenjuju količinu i vrstu otpada, a zatim, u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju-Beograd, ili lokalnim samoupravama odnosno gradskim opštinama sa kojima preduzeće ima sklopljene Ugovore, pristupaa se sanaciji ovih deponija. Foto: JKP ,,Gradska čistoća“ Beograd

U 2025. godini preduzeće je u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine uklonilo 6.090 m3 smeća sa nelegalno formiranih deponija. Na osnovu Ugovora sklopljenim sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju-Beograd uspešno je sprovedena sanacija nelegalnih deponija, odnosno uklonjeno je 9.675 kubika smeća.

Ipak, rad na čišćenju je samo jedan segment borbe protiv ovog problema. Ključni korak u zaštiti životne sredine jeste prevencija, a to znači odgovorno odlaganje otpada. „Divlje“ deponije ugrožavaju kvalitet zemljišta, zagađuju vazduh i vodu, narušavaju izgled grada i stvaraju rizik od požara i širenja zaraza.



