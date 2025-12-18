„Gradska čistoća” u kontinuiranoj borbi protiv nelegalnog odlaganja otpada
JKP „Gradska čistoća” Beograd nastavlja intenzivnu borbu protiv jednog od najupornijih ekoloških problema, nelegalno formiranih deponija na teritoriji Beograda.
Za sprovođenje obimnih akcija uklanjanja „divljih“ deponija neophodno je uključivanje specijalizovane mehanizacije i iskusnih timova. U radu se koriste: građevinske mašine, kamioni grajferi, kamioni za transport, kiperi, rolovi zapremine 20 i 30 kubika i ostala neophodna mehanizacija. Zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji sa lokalnim samoupravama, proces uklanjanja neformalnih deponija u 2025. godini je realizovan efikasno i u predviđenim rokovima.
Predstavnici JKP „Gradska čistoća” Beograd podsećaju da proces uklanjanja divljih deponija započinje prijavom sugrađana lokalnim samoupravama. Ukoliko se deponija nalazi na javnoj površini i sadrži dozvoljene vrste otpada, ekipe ,,Čistoće“ izlaze na teren, procenjuju količinu i vrstu otpada, a zatim, u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju-Beograd, ili lokalnim samoupravama odnosno gradskim opštinama sa kojima preduzeće ima sklopljene Ugovore, pristupaa se sanaciji ovih deponija.
U 2025. godini preduzeće je u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine uklonilo 6.090 m3 smeća sa nelegalno formiranih deponija. Na osnovu Ugovora sklopljenim sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju-Beograd uspešno je sprovedena sanacija nelegalnih deponija, odnosno uklonjeno je 9.675 kubika smeća.
Ipak, rad na čišćenju je samo jedan segment borbe protiv ovog problema. Ključni korak u zaštiti životne sredine jeste prevencija, a to znači odgovorno odlaganje otpada. „Divlje“ deponije ugrožavaju kvalitet zemljišta, zagađuju vazduh i vodu, narušavaju izgled grada i stvaraju rizik od požara i širenja zaraza.
