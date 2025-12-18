"DABOGDA VAM DECA POCRKALA OD RAKA" Skandal nad skandalima na RTS-u: Na posao vraćen Plavšić koji je proklinjao ljude (VIDEO)
SKANDAL kakav se dugo ne pamti dogodio se danas nakon što je sudskim rešenjem naloženo da se urednik Radio-televizije Srbije (RTS), Ivan Plavšić, blokader koji je na monstruozan način vređao neistomišljenike i kleo ih rečima: "Dabogda vam deca pocrkala od raka", bude vraćen na posao.
Podsetimo, Plavšiću je otkaz zbog monstruoznog "nastupa" tokom blokaderskog divljanja u srcu Beograda dat krajem novembra, nakon čega je on u tajkunskim medijima masno lagao da nije "kleo ničiju decu po Srbiji", iako snimak njegovog monstruoznog ispada postoji!
