Društvo

"DABOGDA VAM DECA POCRKALA OD RAKA" Skandal nad skandalima na RTS-u: Na posao vraćen Plavšić koji je proklinjao ljude (VIDEO)

В.Н.

18. 12. 2025. u 15:30

SKANDAL kakav se dugo ne pamti dogodio se danas nakon što je sudskim rešenjem naloženo da se urednik Radio-televizije Srbije (RTS), Ivan Plavšić, blokader koji je na monstruozan način vređao neistomišljenike i kleo ih rečima: "Dabogda vam deca pocrkala od raka", bude vraćen na posao.

ДАБОГДА ВАМ ДЕЦА ПОЦРКАЛА ОД РАКА Скандал над скандалима на РТС-у: На посао враћен Плавшић који је проклињао људе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Srbin info

Podsetimo, Plavšiću je otkaz zbog monstruoznog "nastupa" tokom blokaderskog divljanja u srcu Beograda dat krajem novembra, nakon čega je on u tajkunskim medijima masno lagao da nije "kleo ničiju decu po Srbiji", iako snimak njegovog monstruoznog ispada postoji!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika