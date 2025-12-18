OD 1. JANUARA VOZAČI U SRBIJI PLAĆAJU DUPLU KAZNU ZA OVAJ PREKRŠAJ: Važna stavka novog Zakona o bezbednosti saobraćaja

PORAŽAVAJUĆA statistika o saobraćajnim nesrećama i njihovim ishodima zahteva drastičnije mere koje bi preventirale pre svega saobraćajke izazvane nesavesnom vožnjom.

Foto: P. Milošević

Prema dostupnim statističkim podacima u prethodnih 11. meseci ove, 2025. godine, poginulo je 455 lica, dok je oko 18 hiljada ljudi povređeno u 31 hiljadi saobraćajnih nesreća na teritoriji Srbije. Veliki deo ovih nesreća uzrokovan je upravo nesavesnom vožnjom, pa je potreba za unapređenjem postojećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima bila preko potrebna.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja donosi drastične promene: Veće kazne i kraj popusta na plaćanje

Od 1. januara 2026. godine, u Srbiji bi trebalo da stupe na snagu najznačajnije izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja u poslednjih deset godina. Novi predlog zakona uvodi znatno strožu kaznenu politiku, menja dosadašnji sistem tolerancije prema prekršiocima i jasno poručuje da bezbednost u saobraćaju postaje prioritet države.

Drastično povećane kazne za saobraćajne prekršaje u 2026. godini

Jedna od ključnih novina novog Zakona odnosi se na značajno povećanje novčanih kazni, čak i za prekršaje koji su se do sada smatrali "lakšim".

Dosadašnje minimalne kazne od nekoliko hiljada dinara praktično se ukidaju, a novi rasponi kazni biće višestruko veći.

Kazna do 50.000 dinara za svakodnevne prekršaje

Prema predloženim izmenama, prekoračenja i neodgovorno ponašanje koje vozači često doživljavaju kao bezazleno biće znatno skuplje sankcionisano.

To se odnosi, između ostalog, na:

nevezivanje sigurnosnog pojasa,

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje,

druge prekršaje koji direktno utiču na bezbednost vozača i putnika.

Za ovakve prekršaje kazne mogu dostići i do 50.000 dinara, čime se šalje jasna poruka o ozbiljnosti posledica.

Nema više "sitnih" kazni

Pored toga, ostali prekršaji koji su ranije kažnjavani simbolično sada ulaze u viši platni rang. Novi zakon predviđa da i takozvani "blaži" prekršaji budu sankcionisani novčanim kaznama u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara.

Na ovaj način se ukida praksa da se kršenje propisa doživljava kao jeftin rizik.

Ukida se popust na kaznu: Nema više polovičnog plaćanja u roku od osam dana

Do sada je veliki broj vozača koristio ovu opciju kako bi platio upola manju kaznu, što je, prema ocenama stručnjaka, često umanjivalo preventivni efekat sankcija.

Plaćanje pune kazne bez olakšica

Prema novom zakonu:

ukida se umanjenje kazne,

vozači će morati da plate pun iznos izrečene novčane sankcije bez obzira na brzinu plaćanja.

Cilj ove mere je da se kazne ne doživljavaju kao formalnost, već kao stvarna posledica neodgovornog ponašanja u saobraćaju.

Poruka zakona: Bezbednost ispred komfora vozača

Predložene izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja jasno ukazuju na promenu filozofije kažnjavanja. Fokus više nije na "olakšicama", već na odgovornosti, prevenciji i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

Država ovim merama nastoji da utiče na promenu navika, posebno kod prekršaja koji direktno ugrožavaju živote, kako vozača, tako i drugih učesnika u saobraćaju.

(SD)