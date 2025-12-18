STIŽE ZAHLAĐENJE, SNEG OD OVOG DATUMA: RHMZ objavio novu prognozu za naredne dane

U SRBIJI danas pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab, promenljiv vetar.

Tanjug

Najviša temperatura od 8 do 14 °S.

Uveče i tokom noći u nižim predelima ponovo se očekuje niska oblačnost i magla.

Od subote hladnije

Sutra ujutro mestimično slab mraz, ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka zapadne, jugozapadne i južne Srbije i magla. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 5 °S, a najviša dnevna od 8 do 13 °S. Uveče i tokom noći u nižim predelima ponovo se ponegde očekuju niska oblačnost i magla.

Foto: J. Stojković

Narednih dana hladnije.

U subotu pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, Bačkoj i Sremu, kao i kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije gde će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana.

U nedelju oblačno i hladno, osim u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije gde će biti sunčano.

Početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, pa će magla i niska oblačnost biti češće u Timočkoj Krajini gde se očekuje i sipeća kiša, na zapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugu zemlje.

Od srede u svim predelima oblačno, u nižim predelima sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim sa snegom.

