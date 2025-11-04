PAO SNEG U SRBIJI: Temperatura sa 26 stepeni pala na minus 1

VIKEND u Srbiji protekao je u znaku pravog prolećnog vremena. Temperatura je u najtoplijem Beogradu dostigla letnjih 26 stepeni. Jučerašnji dan doneo nam je prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje, kišu i pljuskove, uz vrlo jak severozapadni vetar.

Temperature su opale na prave jesenje vrednosti, dok su pre prodora hladnog fronta bile čak i tokom prepodneva iznad 20 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U toku večeri kiša je na severu Srbije prestala da pada, dok je nastavila da pada umerenog intenziteta na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

Kasnije tokom večeri i tokom noći na planinama iznad 1500 metara nadmorske visine počeo je da pada sneg.

Sneg je do jutra zabeleo više delove Zlatara, Golije, Kopaonika, Kukavice, Peštera i Kosova i Metohije.

Temperatura je opala ispod 0 stepeni, na Kopaoniku se meri minus jedan.

Ovog jutra padavine su na planinama prestale, a tokom dana se očekuje vrlo hladno i suvo, ali i vetrovito, uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće oko ili tek koji stepen iznad 0.

Snežni pokrivač će se otopiti.

