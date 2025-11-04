Društvo

PAO SNEG U SRBIJI: Temperatura sa 26 stepeni pala na minus 1

В. Н.

04. 11. 2025. u 10:23

VIKEND u Srbiji protekao je u znaku pravog prolećnog vremena. Temperatura je u najtoplijem Beogradu dostigla letnjih 26 stepeni. Jučerašnji dan doneo nam je prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje, kišu i pljuskove, uz vrlo jak severozapadni vetar.

ПАО СНЕГ У СРБИЈИ: Температура са 26 степени пала на минус 1

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Temperature su opale na prave jesenje vrednosti, dok su pre prodora hladnog fronta bile čak i tokom prepodneva iznad 20 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U toku večeri kiša je na severu Srbije prestala da pada, dok je nastavila da pada umerenog intenziteta na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

Kasnije tokom večeri i tokom noći na planinama iznad 1500 metara nadmorske visine počeo je da pada sneg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by InfoKOP (@infokop)

Sneg je do jutra zabeleo više delove Zlatara, Golije, Kopaonika, Kukavice, Peštera i Kosova i Metohije.

Temperatura je opala ispod 0 stepeni, na Kopaoniku se meri minus jedan.

Ovog jutra padavine su na planinama prestale, a tokom dana se očekuje vrlo hladno i suvo, ali i vetrovito, uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće oko ili tek koji stepen iznad 0.

Snežni pokrivač će se otopiti.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BJELIĆ I MARINKOVIĆ O HODOČAŠĆU ZA DECU LEPTIRE: Odustajanje nije bila opcija
Društvo

0 1

BJELIĆ I MARINKOVIĆ O HODOČAŠĆU ZA DECU LEPTIRE: Odustajanje nije bila opcija

PRIPADNICI policije Strahinja Bjelić i Marko Marinković, koji su pešačili do manastira Hilandar kako bi pružili podršku i prikupili novčana sredstva za pomoć deci oboleloj od retke bolesti koja je u javnosti poznata kao "deca leptiri", naveli su da tokom pešačenja nisu razmišljali o odustajanju od svog cilja, te da su akciju uspešno završili, a da ih je taj put u mislima promenio.

03. 11. 2025. u 20:47

OD OVOG DATUMA JOŠ HLADNIJE, A SNEG I U GRADOVIMA: Idemo u minus, stižu i jaki vetrovi (MAPE)
Društvo

0 2

OD OVOG DATUMA JOŠ HLADNIJE, A SNEG I U GRADOVIMA: Idemo u minus, stižu i jaki vetrovi (MAPE)

NOVEMBAR je počeo u letnjem maniru časteći nas poznim Miholjskim letom, međutim, danas je došlo do promene i uz hladni front stiglo je osveženje koje će oboriti temperaturu na jesenji prosek. Ipak, pravo, ozbiljnije zahlađenje tek sledi i prema rečima meteorologa Ivana Ristića kraj novembra rezervisan je za drastičniji pad žive u termometru uz mogućnost snežnih padavina i u nižim krajevima, odnosno u gradovima.

03. 11. 2025. u 19:05

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti

MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti