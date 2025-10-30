SUTRA JE SVETI LUKA: Izgovorite ovu molitvu posle ponoći

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici sutra, 31. oktobra, slave Svetog Luku. Vernici izgovaraju molitvu ovom svecu, verujući da će im isceliti rane, oterati bolesti i doneti zdravlje.

Foto: SPC

Sveti Luka se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa, jer je lično naslikao tri ikone Bogorodice. Veruje se da su te ikone najsličnije pravom izgledu Hristove majke. Takođe, tvorac ikona apostola Petra i Pavla takođe je Sveti Luka.

Vernici izgovaraju ovu molitvu Svetom Luki, verujući da će im on pomoći:

- O, Sveti Luka, Bogom izabrani i Majkom Božijom blagosloveni, propovedniče po svoj vaseljeni Evanđelja Hristovog, mučeniče i apostole, pomoćniče svima koji te molitveno prizivaju, pomozi i nama, nepotrebnim slugama Gospodnjim.

Jer mi se zbog naših mnogih pregrešenja nalazimo u tami i seni smrtnoj i udaljeni smo od Boga bezmerno daleko. A zbog stida koji osećamo zbog toga, i nemajući smelosti da Ga sami zamolimo za oproštaj, prizivamo tebe, veliki svetitelju Božji, kao onoga koji u Njegovoj neizmernoj svetlosti prebivaš, da Ga umesto nas moliš da se smiluje na nas.

