OTKRIVENO STANJE PUTNIKA NAKON NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Nada ide na operaciju kičme, van životne opasnosti nakon višednevne borbe
JEDNA od povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica - Jarak, Nada M., nalazi se van životne opasnosti nakon višednevne borbe lekara
U nesreći se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike fabrike Healthcare Europe iz Rume, a Nada je zadobila teške telesne povrede.
Odmah nakon nesreće, prebačena je vozilom Hitne pomoći na Urgentni centar u Beogradu, gde su lekari hitno reagovali i izvršili operaciju.
- Kada je primljena, odmah je operisana i intubirana, bila je bez svesti. Lekari su sanirali povredu ključne kosti, a sada diše samostalno i svesna je - potvrđuje izvor iz Sremske Rače.
Prema najnovijim informacijama, Nada je stabilna, svesna i pod stalnim nadzorom lekara. U narednim danima sledi operacija kičme, a porodica sa strepnjom, ali i velikom verom, čeka potpuni oporavak.
Podsetimo, u trenutku nesreće, u autobusu je bilo deset radnika iz Sremske Rače, a još dvoje povređenih se i dalje nalazi na bolničkom lečenju.
Jedan od njih, muškarac iz istog mesta, ima slomljena tri rebra i povredu kičme.
Nada, koju u Sremskoj Rači čekaju muž, sin i ćerka, simbol je snage i upornosti, kažu njene komšije.
- Cela Rača se moli za nju. Ona je vredna i dobra žena, uvek spremna da pomogne drugima - rekli su meštani.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu
Preporučujemo
PREVRNUO SE AUTOBUS SA PUTNICIMA KOD SREMSKE MITROVICE: Ima povređenih
17. 10. 2025. u 15:46
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)