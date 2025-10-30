Društvo

OTKRIVENO STANJE PUTNIKA NAKON NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Nada ide na operaciju kičme, van životne opasnosti nakon višednevne borbe

30. 10. 2025. u 08:16

JEDNA od povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica - Jarak, Nada M., nalazi se van životne opasnosti nakon višednevne borbe lekara

ОТКРИВЕНО СТАЊЕ ПУТНИКА НАКОН НЕСРЕЋЕ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: Нада иде на операцију кичме, ван животне опасности након вишедневне борбе

U nesreći se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike fabrike Healthcare Europe iz Rume, a Nada je zadobila teške telesne povrede.

Odmah nakon nesreće, prebačena je vozilom Hitne pomoći na Urgentni centar u Beogradu, gde su lekari hitno reagovali i izvršili operaciju.

- Kada je primljena, odmah je operisana i intubirana, bila je bez svesti. Lekari su sanirali povredu ključne kosti, a sada diše samostalno i svesna je - potvrđuje izvor iz Sremske Rače.

Prema najnovijim informacijama, Nada je stabilna, svesna i pod stalnim nadzorom lekara. U narednim danima sledi operacija kičme, a porodica sa strepnjom, ali i velikom verom, čeka potpuni oporavak.

Podsetimo, u trenutku nesreće, u autobusu je bilo deset radnika iz Sremske Rače, a još dvoje povređenih se i dalje nalazi na bolničkom lečenju.

Jedan od njih, muškarac iz istog mesta, ima slomljena tri rebra i povredu kičme.

Nada, koju u Sremskoj Rači čekaju muž, sin i ćerka, simbol je snage i upornosti, kažu njene komšije.

- Cela Rača se moli za nju. Ona je vredna i dobra žena, uvek spremna da pomogne drugima - rekli su meštani.

JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu

