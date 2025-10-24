BEOGRAD NA UDARU PLJUSKOVA Hitno se oglasio RHMZ: Evo kad stiže pogoršanje vremena (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Bačku, Srem, zapadnu i centralnu Srbiju, tokom večeri premeštaće se dalje na istok pa se padavine očekuju i na području Banata, Beograda i istočne Srbije. Suvo vreme zadržaće se samo na jugu zemlje.

U Beogradu tokom večeri oblačno sa kišom.

DO UTORKA SVEŽIJE UZ ČESTU POJAVU KIŠE. OD SREDE STABILIZACIJA VREMENA.

U subotu na severu tokom većeg dela dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8 °S, a najviša dnevna od 15 do 19 °S.

Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.

U nedelju pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.



U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i hladnije, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom.

Od srede stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin

