BEOGRAD NA UDARU PLJUSKOVA Hitno se oglasio RHMZ: Evo kad stiže pogoršanje vremena (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Bačku, Srem, zapadnu i centralnu Srbiju, tokom večeri premeštaće se dalje na istok pa se padavine očekuju i na području Banata, Beograda i istočne Srbije. Suvo vreme zadržaće se samo na jugu zemlje.
U Beogradu tokom večeri oblačno sa kišom.
DO UTORKA SVEŽIJE UZ ČESTU POJAVU KIŠE. OD SREDE STABILIZACIJA VREMENA.
U subotu na severu tokom većeg dela dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8 °S, a najviša dnevna od 15 do 19 °S.
Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.
U nedelju pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.
U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i hladnije, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom.
Od srede stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. - stoji na sajtu RHMZ.
