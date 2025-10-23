SPREMITE SE ZA OLUJNO NEVREME SA PLJUSKOVIMA Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavo oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare. Na severu i severozapadu oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim predelima malo do umereno oblačno.
Uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku, proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.
SVEŽIJE UZ ČESTU POJAVU KIŠE
U petak ujutru prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama. Tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 °S, a najviša dnevna od 15 do 20 °S.
Od subote do utorka promenljivo sa čestom pojavom kiše i pljuskova, u nedelju posle podne, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sa uslovima za lokalno veću količinu padavina. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 14 do 17 °S, u ponedeljak i utorak hladnije. - stoji na sajtu RHMZ.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
BEOGRAD BI MOGAO DA BUDE OKOVAN SNEGOM: Stiže zahlađenje sa severa
23. 10. 2025. u 09:04
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)