SPREMITE SE ZA OLUJNO NEVREME SA PLJUSKOVIMA Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavo oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Do kraja dana toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare. Na severu i severozapadu oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim predelima malo do umereno oblačno.

Uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku, proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

SVEŽIJE UZ ČESTU POJAVU KIŠE

U petak ujutru prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama. Tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 °S, a najviša dnevna od 15 do 20 °S.

Od subote do utorka promenljivo sa čestom pojavom kiše i pljuskova, u nedelju posle podne, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sa uslovima za lokalno veću količinu padavina. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 14 do 17 °S, u ponedeljak i utorak hladnije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

BONUS VIDEO: