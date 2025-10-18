OVI PREDELI VEČERAS NA UDARU PLJUSKOVA: Najnovija vremenska prognoza - oblačno, tmurno i kiša do kraja vikenda
DO kraja dana u Srbiji oblačno i tmurno, povremena kiša na jugu. Jutro u nedelju vedro uz slab mraz, maksimalne temperature do 15°C, mraz očekivan i u ponedeljak.
Širom Srbije do kraja dana očekuje se oblačno, tmurno i suvo, uz razvedravanje tokom večeri i noći, prvo u Vojvodini.
Na jugu jugoistoku Srbije do kraja dana i tokom večeri povremeno će padati slaba kiša.
Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 16 stepeni, u Beogradu je 15 stepeni. Sjenica meri 8, Zlatibor 6 stepeni, a Kopaonik 3°C.
U Beogradu do kraja dana tmurno, ali se ne očekuju padavine.
U nedelju jutro vedro, u Vojvodini uz slab mraz. Tokom dana sunčano, ali hladno za ovo doba godine, dok će na ujutro na jugu padati slaba kiša, ali će i jutro biti znatno toplije u odnosu na sever, jer će oblačnost sprečiti veće hlađenje, za razliku od severa Srbije, gde će zbog vedrog vremena doći do većeg izračivanja atmosfere.
Jutarnja temperatura od 0 na severu Vojvodine do 10 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu 4°C, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni, u Beogradu do 12°C.
Mraz u ponedeljak ujutro širom Srbije, ali preko dana toplije, naročito u nastavku sedmice.
(Telegraf)
Preporučujemo
STIŽE NAJHLADNIJA ZIMA U POSLEDNjIH 20 GODINA! Prognoza meteorologa Nedeljka Todorovića
18. 10. 2025. u 10:02
SPREMITE KIŠOBRANE: Ovo je najniža temperatura
18. 10. 2025. u 07:00
SPREMITE SE ZA PLjUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
17. 10. 2025. u 22:00
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)