Društvo

OVI PREDELI VEČERAS NA UDARU PLJUSKOVA: Najnovija vremenska prognoza - oblačno, tmurno i kiša do kraja vikenda

В.Н.

18. 10. 2025. u 18:46

DO kraja dana u Srbiji oblačno i tmurno, povremena kiša na jugu. Jutro u nedelju vedro uz slab mraz, maksimalne temperature do 15°C, mraz očekivan i u ponedeljak.

ОВИ ПРЕДЕЛИ ВЕЧЕРАС НА УДАРУ ПЉУСКОВА: Најновија временска прогноза - облачно, тмурно и киша до краја викенда

Foto: N: Živanović

Širom Srbije do kraja dana očekuje se oblačno, tmurno i suvo, uz razvedravanje tokom večeri i noći, prvo u Vojvodini.

Na jugu jugoistoku Srbije do kraja dana i tokom večeri povremeno će padati slaba kiša.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 16 stepeni, u Beogradu je 15 stepeni. Sjenica meri 8, Zlatibor 6 stepeni, a Kopaonik 3°C.

U Beogradu do kraja dana tmurno, ali se ne očekuju padavine.

U nedelju jutro vedro, u Vojvodini uz slab mraz. Tokom dana sunčano, ali hladno za ovo doba godine, dok će na ujutro na jugu padati slaba kiša, ali će i jutro biti znatno toplije u odnosu na sever, jer će oblačnost sprečiti veće hlađenje, za razliku od severa Srbije, gde će zbog vedrog vremena doći do većeg izračivanja atmosfere.

Jutarnja temperatura od 0 na severu Vojvodine do 10 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu 4°C, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni, u Beogradu do 12°C.

Mraz u ponedeljak ujutro širom Srbije, ali preko dana toplije, naročito u nastavku sedmice.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana