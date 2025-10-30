TEŠKO OBOLELA POSLE MUŽEVLJEVE POGIBIJE: Ostala sa dvoje maloletne dece, a troje punoletnih joj okrenulo leđa

HUMANITARNA organizacija „Ne ignoriši“, kojom rukovodi Dragan Stupar iz Čelareva kod Bačke Palanke, pokrenula je akciju za pomoć samohranoj majci Slavici Mračić (50) iz Smederevske Palanke, koja boluje od kancera sa metastazama, a posle dva moždana udara ostala je nepokretna.

foto Privatna arhiva

Pre pet godina njen suprug je u svojoj 50. godini tragično nastradao na poslu, kad se na njega obrušila zemlja dok je postavljao kanalizacione cevi na dubini od 4 metra. Njihovo troje starije dece, od 34, 25 i 21 godine, za očevu pogibiju je okrivilo majku prebacujući joj da je insistirala da on radi taj koban posao, pa su joj, kaže, okrenuli leđa i otišli, a svekrva ju je, sa decom, izbacila iz kuće.

- Zbog stresova sam 2022. godine doživela prvi moždani udar, a osam meseci kasnije mi je otkriven rak dojke, koji je metastazirao na limfne čvorove ispod pazuha, kičmeni stub i drugu dojku. Pošto je tumor bio agresivan, nije mogao da se operiše, pa na mestu nastanka imam žive rane, s kojima sam išla i na posao, a radila sam kao servirka i spremačica u dečjem vrtiću. Trpim nesnosne bolove, zbog kojih pijem jak analgetik 4 puta dnevno, a kad ni on ne pomogne, dolaze da mi daju morfijum – priča Slavica, koja od jula, kad je pretrpela drugi moždani udar, ne moža da koristi noge, a leva ruka joj je potpuno oduzeta.

O njoj brine sin, a priskaču u pomoć i njene prijateljice. Umrli su joj roditelji i rođena sestra, a od muževljeve familije, kaže, niko ne pita ni za nju, ni za njenu decu.

- Uselili smo se u prazan stan kad smo isterani iz kuće, ali su nam prijatelji odmah doneli krevete za decu, komodu, sto, stolice... Ja sam jedno vreme spavala na podu, a onda nam je organizacija „Pomoć srpskoj deci“ kupila krevet, kao i laptop sinu i ćerki i više puta nas snabdela hranom, koju nam donose i prijatelji, tako da mi deca nisu gladna – ističe Slavica.

Već tri meseca ona ne pije potreban lek za razređivanje krvi, a nema novca ni za skupe fizikalne tretmane. Za lekove joj je mesečno neophodno oko 15.000 dinara i još 68.000 za imunološku terapiju, koja bi, kako kaže, „začaurila“ kancer i sprečila njegovo dalje širenje.

U fondaciji „Humanost bez granica“, gde se prijavila, naveli su da Slavici nedostaju i elektromotorna invalidska kolica, toaletna pomagala, krevet sa daljinskim upravljanjem, kao i antidekubitni dušek, da joj se od ležanja ne bi pojavile rane na leđima.

- Rak mi se nije proširio na meka tkiva, pa su mi rekli da još uvek imam spasa. Borim se svim silama da se oporavim i stanem na noge, jer ću tako moći biti oslonac i svojoj deci – ne gubi nadu ova hrabra žena.

POTREBNO MNOGO, UPLAĆENO MALO

Slavici se može pomoći slanjem SMS poruke 295 na 2407, vredne 200 dinara, a fondacija „Humanost bez granica“ za nju prima i novčane uplate na račune – dinarski: 160-6000002308889-55 i devizni: 160-600000231012727, SWIFT/BIC: DBDBRSBG. Fondacija je procenila da je za njeno lečenje neophodno 616.642 dinara, a dosad je poslato samo 18 SMS poruka i na račun uplaćeno 5.000 dinara. Dragan Stupar je apelovao da se donacije za Slavicu uplaćuju na račun Humanitarne organizacija „Ne ignoriši“: 340-1000138855-72.