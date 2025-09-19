POKAŽIMO JEDINSTVO I HUMANOST: Porodicu iz Srbije, bolest oca zadržala u Solunu
PETOČLANA porodica iz Vranja nije ni slutila da će se njihov porodični odmor na samom kraju leta pretvoriti u borbu za život. Umesto da uživaju na letovanju od juče su u Solunu kako bi bili uz oca porodice.
Goran Trajković (1971), otac troje dece doživeo je moždani udar. Operisan je, lekari ne daju još uvek nikakve prognoze. Njegova supruga Snežana zajedno sa decom ostala je u Solunu.
Ovim ljudima je potrebna pomoć dobrih ljudi da pokriju troškove neplaniranog boravka u Solunu, a najverovatnije i veći deo bolničkih troškova i dalje rehabilitacije.
Prijatelji porodice Trajković, koji su u stalnom kontaktu sa suprugom Snežanom apeluju na sve ljude dobre volje da pomognu uplatom na njen žiro račun 160040010001758868. U pitanju je dinarski račun u Inteza banci.
Brojni Vranjanci su već ponudili pomoć, ali prijatelji strahuju da bolnički troškovi neće biti mali i zbog toga apeluju na složnost i jedinstvo kako bi se jednoj porodici iz Srbije olakšala ni malo jednostavna situacija koja ih je zadesila na letovanju.
Unapred se zahvaljuju za svaku vrstu pomoći.
