POKAŽIMO JEDINSTVO I HUMANOST: Porodicu iz Srbije, bolest oca zadržala u Solunu

PETOČLANA porodica iz Vranja nije ni slutila da će se njihov porodični odmor na samom kraju leta pretvoriti u borbu za život. Umesto da uživaju na letovanju od juče su u Solunu kako bi bili uz oca porodice.

Foto: Privana arhiva

Goran Trajković (1971), otac troje dece doživeo je moždani udar. Operisan je, lekari ne daju još uvek nikakve prognoze. Njegova supruga Snežana zajedno sa decom ostala je u Solunu.

Ovim ljudima je potrebna pomoć dobrih ljudi da pokriju troškove neplaniranog boravka u Solunu, a najverovatnije i veći deo bolničkih troškova i dalje rehabilitacije.

Prijatelji porodice Trajković, koji su u stalnom kontaktu sa suprugom Snežanom apeluju na sve ljude dobre volje da pomognu uplatom na njen žiro račun 160040010001758868. U pitanju je dinarski račun u Inteza banci. Foto: Privana arhiva

Brojni Vranjanci su već ponudili pomoć, ali prijatelji strahuju da bolnički troškovi neće biti mali i zbog toga apeluju na složnost i jedinstvo kako bi se jednoj porodici iz Srbije olakšala ni malo jednostavna situacija koja ih je zadesila na letovanju.

Unapred se zahvaljuju za svaku vrstu pomoći.