Fondacija Univerexport u prethodnih deset godina obradovala gotovo 100.000 mališana: Osmesi prvaka ove godine u 27 gradova i opština

Fondacija Univerexport i ove godine, deseti put zaredom mami osmehe i poklanja paketiće prvacima širom Srbije. U okviru projekta, mališani iz čak 27 gradova i opština dobiće znak pažnje za prve školske dane – 20.000 paketića sa školskim priborom, grickalicama i slatkišima.

Foto: Univerexport

Tamo gde se pišu prva slova, ali i rađaju prve uspomene, pokloni Fondacije Univerexport stižu u gradove i opštine širom Srbije: Beograd, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Bačku Palanku, Vrbas, Beočin, Despotovac, Čačak, Kragujevac, Vrnjačku Banju, Zaječar, Leskovac, Lazarevac, Mladenovac, Paraćin, Vrdnik, Užice, Vršac, Kikindu, Kulu, Suboticu, Jagodinu, Ćupriju, Kruševac, Rumu i Sremsku Mitrovicu.

Ovaj projekat, koji je tokom godina postao prepoznatljiv znak podrške i pažnje, uz podršku poslovnih partnera i Ministarstva prosvete kroz sve ove godine, još je jedan način na koji Fondacija Univerexport pokazuje svoju posvećenost deci i obrazovanju. Kroz inicijative koje inspirišu, podržavaju i motivišu, Fondacija već deceniju gradi zajednicu u kojoj svako dete ima priliku za srećan i uspešan početak.

Od svog osnivanja 2017. godine, Fondacija Univerexport posvećeno ulaže u najmlađe, verujući da se zajednica gradi od malih koraka – od prvog razreda pa kroz ceo život. Tokom prethodnih deset godina, kroz ovu inicijativu podeljeno je gotovo 100.000 paketića, a mnogi prvaci koji su još pre deset godina dobili svoj poklon, danas su već srednjoškolci. Ova tradicija se nastavlja i raste, prateći generacije prvaka na njihovom putu od prvih školskih koraka do velikih uspeha.



