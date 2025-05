SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- VREME DO KRAJA DANA

Do kraja dana promenljivo oblačno. Kasnije posle podne i uveče očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, prvo na severozapadu Srbije. Vetar slab i umeren, u centralnim, istočnim i južnim predelima Srbije povremeno i jak severozapadni i zapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 19 do 23 °S.

VREME SUTRA

Ujutro i delom pre podne u istočnoj polovini Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu zemlje umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. U ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana u svim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće retka (izolovana). U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana u većini predela umeren do jak. Najniža temperatura od 9 do 14 °S, a najviša od 22 do 24 °S.

VREME NAREDNIH DANA

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih inetrvala. Pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom biće najčešća u četvrtak (29.05.) uz kratkotrajni pad temperature, dok će u ostalim danima do kraja perioda biti umereno toplo uz ređu pojavu padavina - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

BONUS VIDEO: