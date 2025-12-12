Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

12. 12. 2025. u 11:35

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

Foto: Tanjug/Andrea Bressanutti/LaPresse via AP

Petak

18.30 Grojter - Herta 2-2 (2,92)

19.30 Kluž - Čiksereda 1-1 (1,85)
20.45 Leče - Piza X-X (4,00)

Ukupna kvota: 21,60

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?