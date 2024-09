MLADIĆI ROĐENI OVE GODINE ĆE PRVI U VOJSKU: General Mojsilović otkrio sve detalje o služenju vojnog roka

NAČELNIK Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović rekao je u emisiji "Takovska 10" da Srbija kasni sa uvođenjem obavezne vojne obaveze. Suština je da se izgradi odbrambeni kapacitet Srbije, svaki dan i svaku godinu koju čekamo, gubimo generacije mladih vojnika, rekao je general Mojsilović. U jednoj klasi računamo do 20.000 vojnika-regruta, na godišnjem nivou, dva i po meseca po pet hiljada njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu, rekao je Mojsilović uz napomenu da će prvo biti regrutovani mlađi vojnici, počev od 2006. godišta.

Redovno služenje vojnog roka suspendovano je 2011. godine, ali nije ukinuto, što proceduru reaktivacije čini jednostavnijom.

Vlada Srbije je 20. septembra usvojila Zaključak o obrazovanju Radne grupe za razmatranje aktivnosti i mera u cilju aktiviranja obaveze služenja vojnog roka, čime su otpočele sve potrebne radnje sa ciljem omogućavanja uvođenja obaveznog vojnog roka.

S druge strane, oprečna su mišljenja o razlozima i koristima koje će to doneti sistemu odbrane.

Zašto je reaktiviranje vojnog roka potrebno

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović rekao je u emisiji "Takovska 10" da mora da objasni šta čini personal u vojsci - aktivni sastav čine oficiri, podoficiri, vojnici po ugovoru, uključujući i vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka, a rezervni sastav čine rezervni oficiri, rezervni podoficiri i rezervisti.

“Od kada je zamrznut vojni rok ili služenje vojnog roka, prošlo je ukupno 14 godina, 2010. godine doneta je odluka, 2011. godine faktički nismo imali vojnike na služenju vojnog roka.To je ukupno 14 godina. Uzmite u obzir da se rezervni sastav briše iz evidencije i prestaju obaveze rezervnom sastavu nakon 65. godine života. Jednostavno briše se iz evidencije, sva vrsta odgovornosti prestaje u odnosu na rezervni sastav”, ističe general Mojsilović.

Napominje da je za 14 godina, a regrutni kontingent se kreće između 20.000 do 36.000 po generaciji, de fakto u vojnu evidenciju uvedeno oko 280.000 potencijalnih vojnika.

"Poprilično ozbiljan broj ljudi, sa definitivno najzdravijim godinama, govorim o 2011. do 2024. godini - to je 14 godina puta 20.000, to je 280.000 ljudi - 280.000 mladića, koji su uvedeni samo u vojnu evidenciju bez jednog dana vojničke obuke", rekao je general, napominjući da je reč o 1992., odnosno 1993. godištu.

Oko 280.000 naših građana nema nijedan dan obuke

Objašnjava da svake godine jedna generacija izađe sa spiska, napuni 65 godina, i izlazi sa spiska.

"Obučenih vojnika nema da uđu u Vojsku Srbije, osim evidencije - ime, prezime i matični broj. De fakto 280.000 naših građana nema nijedan dan obuke. Što znači da se starostna dob rezervnog sastava podigla na gore“, podvukao je Mojsilović.

Prema njegovim rečima, najmlađi bi trebao da bude otprilike sa više od 30 godina. To je najmlađi rezervista, ako je 2010. godine bio zadnji vojnik na služenju vojnog roka.

Prvo će biti regrutovani mlađi, od 2006. godišta

''U jednoj klasi računali smo na do 20.000 vojnika-regruta, na godišnjem nivou. Dakle, dva i po meseca po 5.000 njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu'', rekao je Mojsilović i dodao da će prvo biti regrutovani mlađi vojnici, počev od 2006. godišta.

''Stariji će ići u centre za obuku i sa njima imamo plan da radimo malo kraće od tih 75 dana'', otkriva Mojsilović.

Model totalne odbrane

Ideja ili vodilja prelaska iz jednog sistema u drugi sistem, kad govorimo o popuni vojske Srbije, je bila takva da će sve obaveze koje se dotiču Vojske Srbije, njene upotrebe, zadovoljiti se na nivou brzih, visokopokretnih, manevarski sposobnih, bolje opremljenih, profesionalno opredeljenih vojnika i to može da zadovolji, ne znam ni ja, neke potrebe, navodi načelnik Generalštaba.

"Polazište za obuku građana Srbije crpimo i u strategiji nacionalne bezbednosti. A ona kaže da je naše opredelenje da imamo vojnu neutralnost. Odnosno u strategiji odbrane, gde jedan od modela za dostizanje određenih nacionalnih interesa prepoznajemo kroz model totalne odbrane. Model totalne odbrane povlači sa sobom vojnu i civilnu odbranu", rekao je Mojsilović.

Adekvatna obuka do određenog nivoa

General Mojsilović izjavio je da Srbija kasni sa uvođenjem obavezne vojne obaveze i dodao da je suština da se izgradi odbrambeni kapacitet Srbije.

"Svaki dan i svaku godinu koju čekamo mi gubimo generacije mladih vojnika'', rekao je Mojsilović.

Buduća vojska u suštini treba da dobije adekvatnu obuku do određenog nivova i da se prevede u rezioni sastav. To je osnovna ideja, ističe Mojsilović.

Šta može da se nauči za 75 dana

Odgovarajući na pitanje šta može da se nauči za tih 75 dana, Mojsilović kaže da je dfinisani cilj da to bude osnovna pešadijska obuka.

"Planirali smo da se prvih 30 dana provede na obuci za određenu vrstu gađanja, da se prođe obuka za rukovanje ličnom i individualnom zaštitnom opremom, da se rade vežbe koje se odnose na izradu zaklona za zaštitu, sanitetska obuka, ukazivanje prve pomoći. Znači, sve je ono što se tiče individualnih sposobnosti vojnika", objasnio je.

Drugi mesec predviđen je za taktičku obuku - strelac, puškomitraljezac, uključujući i dopunska pešadijska gađanja: minimum dva dnevna i jedno noćno.

Zatim, 15 dana, onih do 75 dana, bilo bi usmereno ka obuci u logorskim i terenskim uslovima.

Specijalistička obuka - tenkista, vozač motornog vozila, padobranac

Jedan deo kontingenta bi završio u centrima za specijalističku obuku. U vojici postoje tri osnovna centra za obuku i šest specijalističnih centara za obuku.

"U delu koji se odnosi na regrutaciju vojnika, ukoliko ste profilisani kao vozač tenka, automatski se upućujete u centar za obuku kopnene vojske u Požarevac i tamo ćete se obučavati za vozača tenka, u okviru tih 75 dana, a ako ste profilisani za vozača motornog vozila, upućujete se u Kruševac, odnosno u Kraljevo i tamo se obučavate 75 dana za vozača motornog vozila", objašnjava on.

"Ako ste padobranac, proći ćete osnovnu obuku u centru za obuku u Valjevu. U Valjevu će se baviti regrutima i vojnicima prve kategorije", rekao je Mojsilović.

Mirovanje radnog odnosa, moratorijum na otplatu kredita

General je rekao da mirovanje radnog odnosa mora biti zastupljeno u ovom slučaju, dodajući da je tako nešto moguće u javnim preduzećima.

''Cenimo da nema mnogo slučajeva zaposlenih preko interneta u tim godinama, kad neko ima 19 godina. Imamo ideju da predložimo Vladi da oni koje imaju kredite a treba da budu regrutovani dobiju moratorijume na otplatu barem za ta dva i po meseca'', rekao je general Mojsilović.

Ideja je da kad vojnik odsluži vojni rok, bude u ratnom rasporedu u garnizonu najbližem mestu odakle dolazi.

Prigovor savesti

Kad je reč o prigovoru savesti, Mojsilović je rekao da je to ustavna kategorija i da se to ne može ignorisati.

''U vojsci postoje zanimanja i specijalnosti u kojima se ne zahteva i za koja ne morate da se obučavate da držite pušku. Ali i ti regruti biće na obuci. Oni koji ne bi bili obučavani za pucanje, bili bi u vojnom roku u trajanju od 155 dana. Nema razlike između verskih i nacionalnih elemenata u vojsci, pa tako možete da budete i vatrogasac u vojsci'', rekao je Mojsilović.

Ne kupujemo mi oružje preko "Alibabe"

Govoreći o kupovini naoružanja za vojsku, kaže da Vojska Srbije kupuje prema sopstvenim potrebama i da se ne obraća pažnja na to iz koje zemlje se kupuje.

''Polazi se sveobuhvatno, ne kupujemo mi preko Alibabe oružje. Ja ne kažem Ministarstvu da kupe odavde ili odande, kažem treba mi ovakav ili onakav avion sa konkretnim karakteristikama, i onda oni kupe, u odnosu na ono što smo iskazali kao potrebu, traži se najbolje moguće rešenje. Ne vidim da francuska ili kineska sredstva u kontekstu opremanja mogu da budu prepreka, danas je to savremen pristup, ne samo u održavanju nego i u ugovornim elementima, prema kojima dobijate isporuku rezervnih delova'', smatra Mojsilović.

Domaća industrija mora da bude dominantna u snabdevanju

Istakao je da domaća namenska industrija mora da bude dominantna u snabdevanju Vojske Srbije, a ne samo da ima prednost u odnosu na strane proizvođače.

''Tako stvarate jednu vrstu nezavisnosti. Mi proizvodimo dobru municiju, kao i složene borbene sisteme. Ovladali smo proizvodnjom dronova, kiler-dronova'', rekao je Mojsilović i dodao da vojska za opravke koristi Vazduhoplovni zavod u Batajnici za remont ratnog vazduhoplovstva, Tehnički remontni zavod u Čačku, kao i Tehnički remontni zavod u Kragujevcu za remont municije.

Naručivanje "rafala" je iskorak

Načelnik Generalštaba navodi da u skoro svim jedinicama ima jedinica namenjenih za održavanje po određenim nivoima, a da naši mehaničari na obuku i edukaciju odlaze u kompanije proizvođače oružja koje koristi vojska.

Mojsilović je rekao da je naručivanje borbenih aviona "rafal" iz Francuske ''iskorak''.

''Mogu sa zadovoljstvom da kažem da imamo eskadrilu mig-29, eskadrilu bombarderske avijacije, kao i helikoptere i borbene helikoptere. PVO jedinice su nam opremljene raketama srednjeg dometa, sredstvima koje nismo imali'', rekao je Mojsilović, ističući da se privodi kraju opremanje Ratnog vazduhoplovstva.

Takođe kaže da se kopnena vojska intenzivno oprema vozilima "Lazar 3" i "Lazar 3m", dok tenkovi idu u program modernizacije.

Mirovna misija u Libanu, Bliski istok "kuva"

Govoreći o porodicama pripadnika Vojske Srbije koji se pod mandatom UN nalaze u Libanu, Mojsilović je rekao da je stanje za sada pod kontrolom i da nema razloga za brigu.

''Ukupno imamo tamo 182 pripadnika, nalaze se bukvalno između dve zaraćene strane, svakodnevna je razmena artiljerijske vatre, uključujući i vazduhoplove izraelske vojske preko glava naših snaga. Naš kontingent nije direktno ugrožen'', rekao je Mojsilović.

Govoreći o ratu u Ukrajini kaže da nije siguran da će se naći neka rešenja u vojničkom smislu u skorije vreme. Dodaje da Bliski istok "kuva" i da je zabrinut zbog geopolitičke situacije.

"Moramo da imamo osposobljene građane Srbije da bismo sačuvali i odbranili otadžbinu", zaključio je general Mojsilović.

