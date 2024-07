SOCCERBET prvi obradio igru NAJBOLJI STRELAC NA EURO 2024: Svaki od ovih 6 je dobitni

PREDSEDNICA Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić istakla je danas da nije istina da je bilo ko iz SNS doveo Rio Tinto u Srbiju, već da je to učinila Demokratska stranka u saradnji sa DS S i G17 plus i onima koji su od 2001. do 2012. bili na vlasti i da drugačije tvrdnje predstavljaju političko licemerje.