IAKO nam se čini da telo miruje dok vozimo, nova studija pokazuje da upravljanje automobilom ipak može da pokrene određene reakcije u organizmu.

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Istraživači su otkrili da vožnja utiče na rad srca drugačije od drugih aktivnosti tokom kojih uglavnom sedimo.

Vožnja zahteva neprekidnu koncentraciju, donošenje odluka i spremnost da se reaguje u svakom trenutku. Iako naše telo miruje, mozak je stalno aktivan, a to se odražava i na rad srca, smatraju istraživači.

Naučnici su tokom jedne nedelje pratili 57 odraslih osoba. Svi su nosili pametne satove koji su beležili broj otkucaja srca, dok su njihovi mobilni telefoni i uređaji ugrađeni u automobile prikupljali podatke o svakodnevnom kretanju i aktivnostima, od jutra do večeri.

Tokom gotovo 3.000 sati posmatranja zabeleženo je više od 300 sati vožnje, raspoređenih na skoro 1.000 odvojenih putovanja.

Ukupno vreme praćenja pokazalo je da su učesnici 10,4 odsto vremena provodili za volanom, dok su se fizičkom aktivnošću bavili svega 3,2 odsto vremena. Najveći deo, odnosno 86,4 odsto posmatranog perioda, činile su druge aktivnosti tokom kojih su uglavnom sedeli, ali nisu vozili.

Šta se dešavalo sa srcem dok su učesnici vozili

Iako je prosečan broj otkucaja srca bio sličan tokom vožnje i drugih aktivnosti u sedećem položaju, istraživači su otkrili značajnu razliku u tome koliko dugo je puls ostajao iznad uobičajene vrednosti u mirovanju.

Tokom sedenja bez vožnje, broj otkucaja srca bio je iznad te osnovne vrednosti tokom 81 odsto vremena. Za volanom je taj udeo porastao na čak 94 odsto.

To znači da se srce tokom vožnje ređe vraćalo na uobičajeni ritam u mirovanju. Pored toga, puls je manje oscilirao, odnosno kretao se u užem rasponu, a vraćanje na početnu vrednost bilo je približno dva puta ređe nego tokom drugih aktivnosti u sedećem položaju.

Isti obrazac zabeležen je i radnim danima i vikendom, što ukazuje na to da razlika nije bila samo posledica različitih aktivnosti tokom radne nedelje i slobodnih dana.

Istraživači su zaključili da vožnja predstavlja poseban obrazac rada srca: Nije toliko važno koliko se puls u proseku povećava, već to što duže ostaje iznad vrednosti u mirovanju, manje varira i ređe se vraća na uobičajeni nivo.

Zašto vožnja utiče na rad srca

Jedno od mogućih objašnjenja jeste to što vožnja zahteva stalnu usmerenost na okruženje, praćenje saobraćaja i kontrolu pokreta. Vozač mora da obraća pažnju na ono što se dešava oko njega, da predviđa moguće situacije i bude spreman da reaguje.

Za razliku od toga, aktivnosti poput gledanja televizije ili odmaranja na kauču obuhvataju mnogo različitih situacija u kojima mozak i telo ne moraju da budu podjednako angažovani. Zbog toga je tokom takvih aktivnosti rad srca podložniji promenama u zavisnosti od toga šta osoba u tom trenutku radi.

Ipak, naučnici naglašavaju da istraživanje nije dokazalo da uočeni obrazac rada srca tokom vožnje nužno šteti zdravlju. Moguće je, međutim, da dugotrajno održavanje takvog stanja ima posledice koje tek treba ispitati.

Naime, ubrzan rad srca tokom fizičke aktivnosti obično se smatra korisnim jer doprinosi prilagođavanju organizma i poboljšanju kondicije srca i pluća. Međutim, vožnja nije fizička vežba, pa se takav porast pulsa ne može posmatrati na isti način, prenosi "Sajens alert".

(rt.rs)

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