POŽAR je izbio u rafineriji nafte kompanije Ševron u El Segundu, u blizini međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu, nakon zemljotresa magnitude 5,0 koji je danas pogodio obalu južne Kalifornije.

Foto: printskrin Iks/WeatherMonitors

Gradske vlasti El Segunda saopštile su da je u rafineriji sprovedeno bezbednosno sagorevanje viška gasa, što predstavlja standardnu proceduru tokom prekida u proizvodnim procesima, uključujući i zemljotrese, prenosi California Post.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih niti je prijavljena veća materijalna šteta.

Veliki plamen i gust crni dim koji su se pojavili u blizini međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu (LAX), izazvali su uznemirenost među građanima i putnicima.

Plamen se pojavio nekoliko sekundi nakon zemljotresa koji je registrovan oko 9.30 časova po lokalnom vremenu.

🚨 JUST IN: Footage released of LAX airport SHAKING and WINDOWS SHATTERING due to the estimated 5.0 earthquake, people RUNNING away from the falling glass Hopefully nobody got hit with the shards 🙏🏻 Crews rapidly came in to sweep the glass up There were a couple aftershocks reported as well. — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

Prema podacima kompanije Ševron, oprema u rafineriji automatski se isključuje tokom prekida u proizvodnim procesima, uključujući zemljotrese, pri čemu se višak gasa usmerava na sisteme za kontrolisano sagorevanje.

Rafinerija u El Segundu snabdeva oko 20 odsto tržišta automobilskog goriva u južnoj Kaliforniji i približno 40 odsto goriva za avione u tom regionu.

🚨 ANOTHER EARTHQUAKE AT LAX! A 4.9 magnitude aftershock just hit the Los Angeles area, and our 24/7 Airline Videos Live cameras at LAX are capturing it all as it happens! https://t.co/ydF2tDrbTG — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

Snimci i fotografije objavljeni na društvenim mrežama prikazali su visoke plamenove i gust stub crnog dima, vidljiv iz okolnih naselja, kao i sa aerodroma.

Američka pevačica Lizo, čiji je avion sleteo u trenutku kada je tlo počelo da se trese, objavila je na društvenoj mreži X da vidi veliki požar sa piste i pozvala građane da budu oprezni.

BREAKING: A large fire and thick smoke are visible at the Chevron refinery following a magnitude 4.7 earthquake Los Angeles County, California. https://t.co/OxgIGUYH8i — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2026

Zemljotres jačine 5,0 registrovan je u Tihom okeanu, oko šest kilometara jugozapadno od Menhetn Biča, na dubini od približno 11 kilometara, saopštio je američki Geološki zavod (USGS).

Više od 13.000 ljudi prijavilo je da je osetilo potres, a u narednih 45 minuta zabeleženo je najmanje 19 naknadnih potresa, uključujući jedan jačine 3,7.

🚨 ANOTHER EARTHQUAKE AT LAX! A 4.9 magnitude aftershock just hit the Los Angeles area, and our 24/7 Airline Videos Live cameras at LAX are capturing it all as it happens! https://t.co/ydF2tDrbTG — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas izjavila je da za sada nema prijava o većoj šteti i pozvala građane da budu oprezni zbog mogućih naknadnih potresa.

Vlasti Menhetn biča saopštile su da ne postoji opasnost od cunamija.

(Tanjug)

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