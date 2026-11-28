Mi smo Partizan, na ovoj poziciji, sa ovoliko poraza. To je više nego crveni alarm, istakao je Stanojević.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana savladali su u Humskoj ekipu niškog Radničkog u utakmici 17. kola Superlige Srbije sa minimalnih 1:0. Jedini pogodak na meču postigao je Nikola Čumić u 25. minutu.

Posle meča javnosti se obratio trener crno-belih Aleksandar Stanojević.

- Promenljivo, definitivno je bilo promenljivo. U nekim fazama dosta dobro, u nekim fazama bez takmičenja, bez takmičarskog duha. Danas smo kontrolisali prvo poluvreme. Generalno, Radnički nije imao šanse, osim iz kornera, gde smo bili tanki. Imali su još neke situacije. Mi smo opet u drugom poluvremenu bili preplašeni, ali moram da budem zadovoljan. Ipak smo se takmičili na kraju i nismo primili gol, što je takođe važno.

Posle ove večerašnje utakmice, da li je crveni alarm i dalje aktivan ili je makar malo prigušen? Podsetimo, "parni valjak" je u prethodna dva kola poražen od IMT-a i Mačve sa po 2:1.

- Ma nije, kako prigušen? Pa mi smo Partizan, na ovoj poziciji, sa ovoliko poraza. To je više nego crveni alarm. Ja ne znam da li igrači to shvataju ili ne shvataju, ne znam. Neverovatno je da ne poginu tu na terenu do poslednjih sekundi.

Tim Aleksandra Stanojevića je tako došao do dvadesetog boda, što je dovoljno za deveto mesto u Superligi. U narednom kolu gostuje Radničkom u Kragujevcu, dok će u međuvremenu odigrati meč osmine finala Kupa Srbije protiv Teleoptika.

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